Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Piala Asia 2023: Menit ke-75, Timnas Indonesia Masih Unggul 1-0 atas Vietnam

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |23:01 WIB
Hasil Piala Asia 2023: Menit ke-75, Timnas Indonesia Masih Unggul 1-0 atas Vietnam
Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala Asia 2023 (Foto: Reuters)
A
A
A

DOHA - Timnas Indonesia masih unggul 1-0 atas Vietnam hingga menit ke-75. Pada babak kedua ini The Golden Star yang tengah tertinggal bermain lebih agresif dari sebelumnya.

Namun, para pemain belakang Skuad Garuda juga tampil cukup baik. Ernando Ari yang berada di bawah mistar gawang juga beberapa kali melakukan penyelamatan yang gemilang.

Sejumlah pergantian pemain dilakukan pelatih Shin Tae-yong. Hokky Caraka yang masuk menggantikan Rafael Struick langsung mendapat peluang emas meski belum berhasil menambah gol untuk Indonesia.

Laga Timnas Indonesia vs Vietnam berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Jumat (19/1/2023). Kedua tim saling berhadapan pada laga kedua Grup D Piala Asia 2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/51/3180531/radja_nainggolan-cDvO_large.jpg
Kisah Haru Radja Nainggolan, Akui Menyesal Bela Belgia dan Ingin Perkuat Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/51/3180505/roberto_donadoni-Kdno_large.jpg
3 Pelatih Kenamaan Dunia yang Tertarik Tangani Timnas Indonesia, Nomor 1 Roberto Donadoni!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180239/timnas_indonesia-aLmd_large.jpg
Alasan Atep Sarankan Timnas Indonesia Ditangani Pelatih Asal Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180338/zinedine_zidane-xyVa_large.jpg
5 Pelatih Pengangguran Dunia yang Bisa Dilirik untuk Melatih Timnas Indonesia, Nomor 1 Paham Kekuatan Skuad Garuda!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/30/11/1638539/dewa-united-tantang-shan-united-fc-di-afc-challenge-league-ini-jadwal-dan-link-nontonnya-zfk.webp
Dewa United Tantang Shan United FC di AFC Challenge League, Ini Jadwal dan Link Nontonnya!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/17/persib_bandung_pesta_gol_3_0_atas_psbs_biak_dalam.jpg
Prestasi Persib dan Dewa United Bisa Dongkrak Peringkat Liga Indonesia di Asia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement