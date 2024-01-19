Hasil Piala Asia 2023: Menit ke-75, Timnas Indonesia Masih Unggul 1-0 atas Vietnam

DOHA - Timnas Indonesia masih unggul 1-0 atas Vietnam hingga menit ke-75. Pada babak kedua ini The Golden Star yang tengah tertinggal bermain lebih agresif dari sebelumnya.

Namun, para pemain belakang Skuad Garuda juga tampil cukup baik. Ernando Ari yang berada di bawah mistar gawang juga beberapa kali melakukan penyelamatan yang gemilang.

Sejumlah pergantian pemain dilakukan pelatih Shin Tae-yong. Hokky Caraka yang masuk menggantikan Rafael Struick langsung mendapat peluang emas meski belum berhasil menambah gol untuk Indonesia.

Laga Timnas Indonesia vs Vietnam berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Jumat (19/1/2023). Kedua tim saling berhadapan pada laga kedua Grup D Piala Asia 2023.