Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gol Asnawi Mangkualam ke Gawang Vietnam Bukti Kejelian Shin Tae-yong Baca Mental Pemain

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |03:07 WIB
Gol Asnawi Mangkualam ke Gawang Vietnam Bukti Kejelian Shin Tae-yong Baca Mental Pemain
Shin Tae-yong di laga Timnas Indonesia vs Vietnam (Foto: Reuters)
A
A
A

DOHA - Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengaku sengaja memilih Asnawi Mangkualam untuk mengeksekusi penalti di laga kontra Vietnam. Benar saja, eks pemain Jeonnam Dragons itu mampu menyelesaikan tugasnya dengan tenang.

Ternyata itu sekaligus menjadi gol penentu kemenangan Timnas Indonesia atas Vietnam. Pertemuan kedua tim iti dalam laga kedua fase Grup D Piala Asia di Abdullah bin Khalifa Stadium, Jumat (19/1/2024)

Shin Tae-yong mengatakan mengatakan langsung menginstruksikan Asnawi untuk mengeksekusi penalti yang diperoleh Timnas Indonesia. Padahal, Rafael Struick yang sebelumnya terlihat akan mengeksekusinya.

"Saya pikir Asnawi lebih percaya diri, meskipun dia belum mencetak gol hingga sebelum pertandingan ini," kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers, Jumat (19/1/2024).

Pelatih asal Korea Selatan itu menilaibAsnawi adalah pemain yang tepat mengeksekusi bola itu. Hasil, pilihannya sangat tepat dalam laga tersebut dalam memilih algojo.

"Perasaan terhadap bola dan tembakan lebih baik," katanya

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180239/timnas_indonesia-aLmd_large.jpg
Alasan Atep Sarankan Timnas Indonesia Ditangani Pelatih Asal Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180338/zinedine_zidane-xyVa_large.jpg
5 Pelatih Pengangguran Dunia yang Bisa Dilirik untuk Melatih Timnas Indonesia, Nomor 1 Paham Kekuatan Skuad Garuda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180326/radja_nainggolan-NxkJ_large.jpg
Diperkuat Banyak Pemain Diaspora, Radja Nainggolan Sebut Timnas Indonesia Masih Sulit Lolos Piala Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180242/oscar_garcia-pQfA_large.jpg
Profil Oscar Garcia, Pelatih Jebolan Barcelona yang Dikabarkan Tertarik Tangani Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/30/11/1638539/dewa-united-tantang-shan-united-fc-di-afc-challenge-league-ini-jadwal-dan-link-nontonnya-zfk.webp
Dewa United Tantang Shan United FC di AFC Challenge League, Ini Jadwal dan Link Nontonnya!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/26/gelandang_andalan_persib_bandung_thom_haye.jpg
Sahabat Jadi Lawan! Tim Receveur Siap Hancurkan Thom Haye di Laga Panas Bali United Vs Persib 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement