Gol Asnawi Mangkualam ke Gawang Vietnam Bukti Kejelian Shin Tae-yong Baca Mental Pemain

DOHA - Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengaku sengaja memilih Asnawi Mangkualam untuk mengeksekusi penalti di laga kontra Vietnam. Benar saja, eks pemain Jeonnam Dragons itu mampu menyelesaikan tugasnya dengan tenang.

Ternyata itu sekaligus menjadi gol penentu kemenangan Timnas Indonesia atas Vietnam. Pertemuan kedua tim iti dalam laga kedua fase Grup D Piala Asia di Abdullah bin Khalifa Stadium, Jumat (19/1/2024)

Shin Tae-yong mengatakan mengatakan langsung menginstruksikan Asnawi untuk mengeksekusi penalti yang diperoleh Timnas Indonesia. Padahal, Rafael Struick yang sebelumnya terlihat akan mengeksekusinya.

"Saya pikir Asnawi lebih percaya diri, meskipun dia belum mencetak gol hingga sebelum pertandingan ini," kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers, Jumat (19/1/2024).

Pelatih asal Korea Selatan itu menilaibAsnawi adalah pemain yang tepat mengeksekusi bola itu. Hasil, pilihannya sangat tepat dalam laga tersebut dalam memilih algojo.

"Perasaan terhadap bola dan tembakan lebih baik," katanya