Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Irak vs Jepang di Piala Asia 2023, Live di iNews!

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |17:30 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Irak vs Jepang di Piala Asia 2023, Live di iNews!
Saksikan pertandingan-pertandingan Piala Asia 2023 live di iNews (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Dua tim kuat Asia Tenggara, Indonesia vs Vietnam, bertemu untuk tetap menjaga peluang lolos bersiap berhadapan di laga kedua Grup D Piala Asia 2023. Matchday yang digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, menjadi kali ke-28 kedua negara bertemu sejak 1991. Kini, kedua tim kembali bermain merebut poin tertinggi untuk lolos ke 16 besar Piala Asia 2023.

Trofi Piala Asia

Meski tidak termasuk tim yang diunggulkan, pasukan Philippe Troussier memiliki track record yang bagus dalam enam laga terakhir. Sementara kiprah skuad Garuda pada perhelatan Piala Asia 2023 merupakan partisipasi kelima dalam sejarah piala Asia. Meski harus menelan kekalahan saat berhadapan dengan Iraq di pertandingan sebelumnya, namun peluang Timnas Indonesia untuk lolos 16 besar masih terbuka.

Baca Juga:
baca_juga

Laga lainnya yang akan digelar yakni pertemuan Irak vs Jepang. Duel ini merupakan perebutan tahta tertinggi di Grup D, mengingat kedua tim sama-sama meraup tiga angka di laga pertama. Jika diprediksi, Jepang dipastikan telah mengantongi kemenangan pada pertandingan yang akan berlangsung malam ini.

Laga selanjutnya pertemuan antara Hong Kong melawan Iran. Kiprah Iran di Piala Asia 2023 ini patut diacungi jempol. Tim asuhan Amir Ghalenoei ini terlihat mendominasi sejak wasit Abdullah Ibrahim Al-Jassim memulai pertandingan pada matchday I Grup C lalu. Hasil memuaskan terjadi saat Iran menang 4-1 atas timnas Palestina.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/30/51/1638473/hadiri-munas-icf-issi-kapolri-komitmen-majukan-olahraga-sepeda-nasional-nci.webp
Hadiri Munas ICF ISSI, Kapolri: Komitmen Majukan Olahraga Sepeda Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972549/shin-tae-yong-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-Lql1HRuNTT.JPG
Shin Tae-yong Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement