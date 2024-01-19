Jadwal Siaran Langsung Timnas Irak vs Jepang di Piala Asia 2023, Live di iNews!

JAKARTA - Dua tim kuat Asia Tenggara, Indonesia vs Vietnam, bertemu untuk tetap menjaga peluang lolos bersiap berhadapan di laga kedua Grup D Piala Asia 2023. Matchday yang digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, menjadi kali ke-28 kedua negara bertemu sejak 1991. Kini, kedua tim kembali bermain merebut poin tertinggi untuk lolos ke 16 besar Piala Asia 2023.

Meski tidak termasuk tim yang diunggulkan, pasukan Philippe Troussier memiliki track record yang bagus dalam enam laga terakhir. Sementara kiprah skuad Garuda pada perhelatan Piala Asia 2023 merupakan partisipasi kelima dalam sejarah piala Asia. Meski harus menelan kekalahan saat berhadapan dengan Iraq di pertandingan sebelumnya, namun peluang Timnas Indonesia untuk lolos 16 besar masih terbuka.

Baca Juga:

Laga lainnya yang akan digelar yakni pertemuan Irak vs Jepang. Duel ini merupakan perebutan tahta tertinggi di Grup D, mengingat kedua tim sama-sama meraup tiga angka di laga pertama. Jika diprediksi, Jepang dipastikan telah mengantongi kemenangan pada pertandingan yang akan berlangsung malam ini.

Laga selanjutnya pertemuan antara Hong Kong melawan Iran. Kiprah Iran di Piala Asia 2023 ini patut diacungi jempol. Tim asuhan Amir Ghalenoei ini terlihat mendominasi sejak wasit Abdullah Ibrahim Al-Jassim memulai pertandingan pada matchday I Grup C lalu. Hasil memuaskan terjadi saat Iran menang 4-1 atas timnas Palestina.