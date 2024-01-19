Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Dipermalukan Real Madrid di Final Piala Super Spanyol 2024, Barcelona Dapat Wejangan dari Josep Guardiola

Rio Eristiawan , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |04:01 WIB
Dipermalukan Real Madrid di Final Piala Super Spanyol 2024, Barcelona Dapat Wejangan dari Josep Guardiola
Pelatih Manchester City, Josep Guardiola. (Foto: Reuters)
A
A
A

MANCHESTER - Pelatih Manchester City, Josep Guardiola ternyata masih memantau klub yang pernah dilatihnya, Barcelona yang baru saja dipermalukan Real Madrid di final Piala Super Spanyol 2024. Melihat hasil buruk itu, Guardiola pun memiliki sedikit wejangan atau nasihat kepada para penggawa Barcelona.

Ya, Barcelona menelan kekalahan telak 1-4 dari Real Madrid di final Piala Super Spanyol 2024. Laga tersebut berlangsung di Al -Awwal Stadium, Riyadh, Arab Saudi pada Senin 15 Januari 2024.

Vinicius Junior (7', 10', 39'P) dan Rodrygo Goes (64') menjadi pencetak gol kemenangan Real Madrid. Sementara Barcelona hanya bisa memperkecil kekalahan melalui Robert Lewandowski (33').

Kekalahan dari Real Madrid membuat Xavi Hernandez mendapatkan tekanan dari manajemen Barcelona. Namun, Pep Guardiola menyarankan mantan timnya itu untuk tetap tenang dan jangan cepat mengambil keputusan.

Real Madrid vs Barcelona

"Saran saya adalah tetap tenang. (Barca) kalah di final, tapi minggu depan ada pertandingan dan kompetisi lain. Dukung (pelatih dan pemain) dan ambil keputusan yang harus diambil di akhir musim," kata Guardiola dikutip dari Goal Internasional, Jumat (19/1/2024).

Pelatih asal Spanyol itu pun mendukung Xavi Hernandez dan para pemain Barcelona. Namun, Pep Guardiola mengatakan para pemain harus bangkit karena musim masih panjang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/46/3014151/5-pemain-top-dunia-yang-diincar-real-madrid-untuk-gantikan-toni-kroos-nomor-1-joshua-kimmich-k9QyORqECz.jpeg
5 Pemain Top Dunia yang Diincar Real Madrid untuk Gantikan Toni Kroos, Nomor 1 Joshua Kimmich
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/46/3014116/ulangi-rekor-27-tahun-lalu-magis-santiago-bernabeu-bikin-real-madrid-tak-terkalahkan-di-kandang-sepanjang-musim-Rv9NUrkf04.JPG
Ulangi Rekor 27 Tahun Lalu, Magis Santiago Bernabeu Bikin Real Madrid Tak Terkalahkan di Kandang Sepanjang Musim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/46/3013717/terharu-diterima-dengan-baik-di-getafe-mason-greenwood-kirim-pesan-perpisahan-menyentuh-yhOHoXcQOe.jpg
Terharu Diterima dengan Baik di Getafe, Mason Greenwood Kirim Pesan Perpisahan Menyentuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/46/3013723/peringati-pelatih-baru-barcelona-xavi-hernandez-ini-klub-sulit-dengan-situasi-keuangan-yang-buruk-MEtzYVM8Xi.jpg
Peringati Pelatih Baru Barcelona, Xavi Hernandez: Ini Klub Sulit dengan Situasi Keuangan yang Buruk
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/30/51/1638473/hadiri-munas-icf-issi-kapolri-komitmen-majukan-olahraga-sepeda-nasional-nci.webp
Hadiri Munas ICF ISSI, Kapolri: Komitmen Majukan Olahraga Sepeda Nasional
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/30/inter_milan.jpg
Inter Milan Dapat Suntikan Amunisi jelang Sowan ke Markas Hellas Verona
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement