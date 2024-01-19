Dipermalukan Real Madrid di Final Piala Super Spanyol 2024, Barcelona Dapat Wejangan dari Josep Guardiola

MANCHESTER - Pelatih Manchester City, Josep Guardiola ternyata masih memantau klub yang pernah dilatihnya, Barcelona yang baru saja dipermalukan Real Madrid di final Piala Super Spanyol 2024. Melihat hasil buruk itu, Guardiola pun memiliki sedikit wejangan atau nasihat kepada para penggawa Barcelona.

Ya, Barcelona menelan kekalahan telak 1-4 dari Real Madrid di final Piala Super Spanyol 2024. Laga tersebut berlangsung di Al -Awwal Stadium, Riyadh, Arab Saudi pada Senin 15 Januari 2024.

Vinicius Junior (7', 10', 39'P) dan Rodrygo Goes (64') menjadi pencetak gol kemenangan Real Madrid. Sementara Barcelona hanya bisa memperkecil kekalahan melalui Robert Lewandowski (33').

Kekalahan dari Real Madrid membuat Xavi Hernandez mendapatkan tekanan dari manajemen Barcelona. Namun, Pep Guardiola menyarankan mantan timnya itu untuk tetap tenang dan jangan cepat mengambil keputusan.

"Saran saya adalah tetap tenang. (Barca) kalah di final, tapi minggu depan ada pertandingan dan kompetisi lain. Dukung (pelatih dan pemain) dan ambil keputusan yang harus diambil di akhir musim," kata Guardiola dikutip dari Goal Internasional, Jumat (19/1/2024).

Pelatih asal Spanyol itu pun mendukung Xavi Hernandez dan para pemain Barcelona. Namun, Pep Guardiola mengatakan para pemain harus bangkit karena musim masih panjang.