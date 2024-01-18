Hasil Piala Asia 2023 Semalam: Qatar Timnas Pertama yang Lolos 16 Besar Piala Asia 2023!

Timnas Qatar menjadi tim pertama yang lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. (Foto: Reuters)

HASIL Piala Asia 2023 semalam, Rabu 17 Januari 2024 telah diketahui. Dari dua laga yang hadir pada laga semalam ada fakta menarik yang tercipta, yakni Tim Nasional (Timnas) Qatar menjadi tim pertama yang memastikan diri lolos ke 16 besar Piala Asia 2023.

Kepastian tim tuan rumah lolos dari fase grup itu usai Qatar menang 1-0 atas Tajikistan. Bermain Al Bayt Stadium, Al Khor, Qatar, tim berjuluk The Maroons itu menang berkat gol yang diciptakan Akram Afif di menit 17.

Dengan kemenangan 1-0 itu, Qatar makin mantap bertengger di puncak klasemen sementara Grup A Piala Asia 2023 dengan enam poin. Jumlah enam poin itu sudah takkan mungkin membuat Qatar tergeser dari peringkat pertama, karena itulah mereka dipastikan lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023.

Sementara itu, Tajikistan yang menelan kekalahan kini berada di posisi ketiga dengan 1 poin. Hal itu membuat persaingan di Grup A pun semakin sengit untuk menentukan siapa yang bakal menemani Qatar ke 16 besar.

Lalu pada laga lainnya ada pertandingan Grup A lainnya yang mempertemukan China vs Lebanon. Pertandingan yang dihelat di Al Thumama Stadium, Doha, Qatar itu berlangsung sengiat.