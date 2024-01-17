Hasil Timnas Lebanon vs China di Piala Asia 2023: Sengit, Laga Berakhir Imbang 0-0!

HASIL Timnas Lebanon vs China di Piala Asia 2023 akan diulas dalam artikel ini. Duel sengit yang tersaji membuat skor 0-0 menghiasi akhir laga.

Duel Timnas Lebanon vs China dalam fase Grup A Piala Asia 2023 berlangsung di Al Thumama Stadium, Rabu (17/1/2024) malam WIB. Kedua tim sama-sama punya sederet peluang, namun gagal dimanfaatkan menjadi gol.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Lebanon dan China bermain lepas pada awal babak pertama. Pasalnya, kedua tim menampilkan permainan dengan intensitas tinggi karena ingin mencetak gol lebih dahulu.

Kedua tim pun saling jual dan serangan dalam laga itu yang membuat pertandingan cukup berjalan menarik. Namun, pertahanan Lebanon dan China masih cukup lugas menghalau berbagai serangan yang datang.

Sampai akhir babak pertama, belum ada gol yang tercipta dalam laga antara kedua tim. Lebanon dan China dipastikan akan berbenah diri saat turun minum agar memecahkan kebuntuan.