Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Marselino Ferdinan yang Ternyata Dapat Tekanan dari Keluarga saat Performanya Anjlok Bersama Timnas Indonesia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |20:25 WIB
Kisah Marselino Ferdinan yang Ternyata Dapat Tekanan dari Keluarga saat Performanya Anjlok Bersama Timnas Indonesia
Marselino Ferdinan kala membela Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@justinhubner5)
A
A
A

KISAH Marselino Ferdinan yang ternyata dapat tekanan dari keluarga saat performanya anjlok bersama Timnas Indonesia akan diulas dalam artikel ini. Hal itu diungkap oleh kakak Marselino Ferdinan, Oktafianus Fernando.

Oktafianus menyatakan Marselino sempat mendapat tekanan dari keluarga saat performa anjlok bersama Timnas Indonesia. Hal itu dilakukan agar pemain KMSK Deinze tersebut bisa kembali dalam penampilan terbaiknya.

Marselino Ferdinan

Tekanan itu ternyata berbuah manis karena Marselino berhasil mencetak gol saat Timnas Indonesia kalah 1-3 dari Irak. Pertemuan kedua tim itu dalam fase Grup D Piala Asia di Ahmed bin Ali Stadium, Al-Rayyan, Qatar, Senin 15 Januari 2024.

Oktafianus mengatakan tekanan memang sengaja diberikan keluarga agar Marselino tidak makin anjlok bersama Timnas Indonesia. Sebab, keluarganya kecewa dengan penampilan Marselino saat laga uji coba Timnas Indonesia sebelum Piala Asia 2023.

"Pada dasarnya waktu, sedikit cerita waktu Timnas Indonesia lawan Libya itu di pertandingan kedua. Kami keluarga sempat kecewa, kasih tekanan ke Marselino," kata Oktafianus dalam keterangan MNC Portal Indonesia (MPI) peroleh, Rabu (17/1/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/29/11/1638121/5-pelatih-top-dunia-tanpa-klub-jadi-alternatif-timnas-indonesia-bakal-dilirik-pssi-gcq.jpg
5 Pelatih Top Dunia Tanpa Klub Jadi Alternatif Timnas Indonesia, Bakal Dilirik PSSI?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/01/winger_anyar_persib_bandung_saddil_ramdani_2.jpg
Saddil Ramdani Minta Maaf usai Emosi Diganti saat Persib Lawan Persis Solo
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement