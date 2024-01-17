Kisah Marselino Ferdinan yang Ternyata Dapat Tekanan dari Keluarga saat Performanya Anjlok Bersama Timnas Indonesia

KISAH Marselino Ferdinan yang ternyata dapat tekanan dari keluarga saat performanya anjlok bersama Timnas Indonesia akan diulas dalam artikel ini. Hal itu diungkap oleh kakak Marselino Ferdinan, Oktafianus Fernando.

Oktafianus menyatakan Marselino sempat mendapat tekanan dari keluarga saat performa anjlok bersama Timnas Indonesia. Hal itu dilakukan agar pemain KMSK Deinze tersebut bisa kembali dalam penampilan terbaiknya.

Tekanan itu ternyata berbuah manis karena Marselino berhasil mencetak gol saat Timnas Indonesia kalah 1-3 dari Irak. Pertemuan kedua tim itu dalam fase Grup D Piala Asia di Ahmed bin Ali Stadium, Al-Rayyan, Qatar, Senin 15 Januari 2024.

Oktafianus mengatakan tekanan memang sengaja diberikan keluarga agar Marselino tidak makin anjlok bersama Timnas Indonesia. Sebab, keluarganya kecewa dengan penampilan Marselino saat laga uji coba Timnas Indonesia sebelum Piala Asia 2023.

"Pada dasarnya waktu, sedikit cerita waktu Timnas Indonesia lawan Libya itu di pertandingan kedua. Kami keluarga sempat kecewa, kasih tekanan ke Marselino," kata Oktafianus dalam keterangan MNC Portal Indonesia (MPI) peroleh, Rabu (17/1/2024).