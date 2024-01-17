Usai Bobol Gawang Irak di Piala Asia 2023, Marselino Ferdinan Dinilai sang Kakak Masih Butuh Waktu untuk Moncer Bersama Timnas Indonesia

SURABAYA – Kakak Marselino Ferdinan, Oktafianus Fernando, mengomentari penampilan sang adik bersama Timnas Indonesia. Meski baru saja menyumbangkan gol untuk Timnas Indonesia, Oktafianus justru menilai Marselino masih perlu waktu untuk bisa tampil lebih moncer lagi.

Hal itu tak terlepas dari kondisi Marselino Ferdinan yang mengalami cedera hamstring beberapa waktu mengalami. Kini, dia pun sedang berusaha berada dalam puncak performanya.

Oktafianus mengatakan untuk pemain sepakbola tidak akan dapat dengan instan bisa kembali ke puncak performa setelah cedera. Namun, dia yakin Marselino akan segera kembali menemukan sentuhannya kembali.

"Dua sampai tiga bulan dia cedera dan menumbuhkan kepercayaan dirinya lagi itu yang masih bertahap," kata Oktafianus dalam keterangan MNC Portal Indonesia (MPI) peroleh, Rabu (17/1/2024).