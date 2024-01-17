Jadwal Siaran Langsung Piala Asia 2023: Timnas Lebanon vs China hingga Tajikistan vs Qatar Malam Ini, Live di iNews!

Saksikan Piala Asia 2023 hari ini secara live di iNews. (Foto: iNews)

JADWAL siaran langsung Piala Asia 2023 akan diulas dalam artikel ini. Ada sederet laga seru yang akan tersaji malam ini live di iNews, di antaranya duel Timnas Lebanon vs China hingga Tajikistan vs Qatar.

Timnas Lebanon dan Timnas China akan saling beradu umpan di Stadion Al Thumama, Doha, malam ini, Rabu (17/1/2024) pukul 18.30 WIB. Lebanon kini berada di peringkat ke-4, sementara China berada di posisi ke-2.

Duel sengit selanjutnya akan tersaji dalam pertemuan antara Tajikistan vs Qatar. Laga itu akan dimainkan di Stadion Al Bayt pada Rabu (17/1/2024) pukul 21.30 WIB.

Lebanon memulai turnamen mereka dengan kekalahan telak 3-0 dari tuan rumah dan juara bertahan Qatar pada laga pembuka turnamen pada Jumat 12 Januari 2024. Penyerang Al-Saad, Akram Afif, membuka skor, sementara Almoez Ali menggandakan keunggulan 11 menit memasuki babak kedua. Afif melengkapi dua golnya pada menit keenam injury time.

Lebanon yang saat ini berada di peringkat 107 dunia tidak pernah lolos dari babak penyisihan grup di Piala Asia dalam dua musim sebelumnya. Mereka tersingkir lebih awal pada 2000 dan 2019.

Tim Dragon memiliki perjuangan yang berat kali ini. Sebab, mereka mengalami kekalahan tiga gol dalam pertandingan pembuka mereka.

Sementara itu, China harus perkuat sektor keamanan, mengingat di laga pertama mereka hanya mampu membuat 10 tembakan. Sementara Tajikistan, mereka sukses melepaskan 20 tembakan.