Optimisme Shin Tae-yong Antar Timnas Indonesia Permalukan Vietnam di Piala Asia 2023

Shin Tae-yong bertekad antar Timnas Indonesia menang atas Vietnam di Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, optimistis membawa timnya mengalahkan Vietnam di matchday kedua Grup D Piala Asia 2023, Jumat 19 Januari 2024 malam WIB. Keyakinan itu muncul karena Shin Tae-yong bakal menyiapkan segala sesuatunya sebaik mungkin jelang laga kontra Vietnam.

Timnas Indonesia yang mengincar target lolos ke 16 besar Piala Asia 2023, tumbang 1-3 dari Irak di matchday pertama. Kondisi ini memperkecil peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke fase gugur.

(Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: REUTERS)

Satu-satunya jalan untuk membuka peluang Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 adalah menang atas Vietnam. Karena itu, Shin Tae-yong berambisi mengantarkan skuad Garuda meraih tiga poin kontra Golden Stars –julukan Vietnam.

"Kami kalah vs Irak pada pertandingan pertama di Piala Asia, tetapi kami akan mempersiapkan lebih baik untuk pertandingan berikutnya vs Vietnam," kata Shin Tae-yong mengutip dari Instagram pribadinya @shintaeyong7777, Rabu (17/1/2024).

"Persiapan itu agar kami dapat meraih kemenangan," katanya.

Sementara itu, pemain Timnas Indonesia Rizky Ridho menyatakan Vietnam adalah ujian selanjutnya Timnas Indonesia. Karena itu, timnya harus menyiapkan diri dengan sangat baik.