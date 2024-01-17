Timnas Indonesia vs Vietnam: Buta Kekauatan Lawan, Shayne Pattynama Justru Tertantang Hadapi The Golden Star

DOHA - Pemain Timnas Indonesia, Shayne Pattynama antusias untuk menghadapi Vietnam di laga kedua Grup D Piala Asia 2023 di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar pada Jumat (19/1/2024) pukul 21.30 WIB. Meski buta kekuatan pemain lawan lawan, tetapi ia menilai Vietnam memiliki pemain yang cepat dan penguasaan bola bagus.

Timnas Indonesia bertekad untuk menembus babak 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Namun, Skuad Garuda memulai Piala Asia 2023 dengan hasil kurang meyakinkan usai kalah 1-3 dari Irak.

Sementara di pertandingan kedua, Timnas Indonesia tidak akan mudah untuk bisa meraih poin penuh. Sebab, Elkan Baggott dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam yang juga bertekad bangkit usai menelan kekalahan 2-4 dari Jepang.

Shayne Pattynama mengatakan kekalahan Vietnam dan Jepang bisa menjadi pelajaran Timnas Indonesia untuk mencari informasi mengenai kekurangan dan kelebihan di laga nanti. Namun, ia menilai menghadapi Vietnam akan menjadi tantangan menarik untuk dirinya.

BACA JUGA:

“Mereka bermain baik melawan Jepang, jadi kami harus mempelajari kelebihan dan kekurangan mereka, dan membuat perencanaan permainan melawan Vietnam. Ini akan menjadi tantangan menarik bagi kami,” kata Shayne Pattynama dikutip dari laman resmi PSSI, Rabu (17/1/2024).

Shayne Pattynama sudah memainkan lima laga bersama Timnas Indonesia serta mencetak satu gol, tetapi belum pernah menghadapi Vietnam. Piala Asia 2023 akan menjadi laga perdana pemain berusia 25 tahun itu bertemu dengan Vietnam.