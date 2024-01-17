Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain Andalan Timnas Indonesia yang Diprediksi Absen Lawan Vietnam di Piala Asia 2023, Nomor 1 Pesepakbola Keturunan

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |09:52 WIB
Berikut 3 pemain andalan Timnas Indonesia yang diprediksi absen melawan Vietnam di Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)
A
A
A

SEBANYAK 3 pemain Timnas Indonesia yang diprediksi absen melawan Vietnam di Piala Asia 2023 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia kalah 1-3 dari Irak di matchday pertama Grup D Piala Asia 2023, Senin 15 Januari 2024 malam WIB.

Kelar pertandingan, ada sejumlah pemain Timnas Indonesia yang mengalami cedera. Jika tidak segera sembuh sebelum bersua Vietnam pada Jumat 19 Januari 2024 malam WIB, pemain-pemain ini akan absen. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 3 pemain andalan Timnas Indonesia yang diprediksi absen lawan Vietnam di Piala Asia 2023:

3. Rizky Ridho

Rizky Ridho

Di ujung laga Timnas Indonesia vs Irak, Rizky Ridho terlihat mengalami masalah pada hamstring-nya. Biasanya paling cepat pemulihan cedera hamstring bisa memakan waktu sekira 7-14 hari.

Menurut asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto, cedera Rizky Ridho sedang dipantau tim dokter. "Lagi diobservasi tim medis mas,” kata Nova Arianto kepada Okezone.com, saat ditanya kondisi cedera Rizky Ridho.

2. Asnawi Mangkualam

Asnawi Mangkualam

Asnawi Mangkualam tampil standard saat mentas sebagai starter di laga Timnas Indonesia vs Irak. Alhasil di awal babak kedua, mantan pemain Jeonnam Dragons ini digantikan Witan Sulaeman.

Besar kemungkinan, Asnawi Mangkualam takkan dimainkan sebagai starter di laga Timnas Indonesia vs Vietnam. Banyak netizen di media sosial yang berharap Shin Tae-yong memberikan kesempatan Sandy Walsh untuk bermain.

