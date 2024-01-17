Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Juventus Tak Terkalahkan di 17 Laga, Dusan Vlahovic Ungkapkan Rahasia Bianconeri

Rio Eristiawan , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |11:00 WIB
Juventus Tak Terkalahkan di 17 Laga, Dusan Vlahovic Ungkapkan Rahasia <i>Bianconeri</i>
Dusan Vlahovic di laga Juventus vs Sassuolo (Foto: Reuters)
A
A
A

TURIN - Juventus tampil luar biasa dengan belum terkalahkan 17 laga beruntun di semua ajang kompetisi. Dusan Vlahovic mengatakan Bianconeri -julukan Juventus- bermain seolah-olah menjadi pertandingan terakhir, sehingga setiap pemain memberikan penampilan penuh.

Juventus sukses mendapatkan poin penuh atas Sassuolo di pertandingan ke-20 Liga Italia 2023/2024. Kepastian tersebut didapatkan, setelah Si Nyonya Tua meraih kemenangan 3-0 di Stadion Juventus, Rabu (17/1/2024) dini hari WIB.

 

Dalam laga tersebut Dusan Vlahovic tampil apik dengan mencetak dua gol pada menit 15 dan 37. Sementara, Federico Chiesa menutup kemenangan Juventus dengan golnya pada menit 89.

Kemenangan atas Sassuolo membuat Juventus memperpanjang rekor 17 laga tanpa kekalahan di semua kompetisi musim ini. Sementara Juventus terakhir kali merasakan kekalahan pada 23 September 2023, setelah ditaklukan Sassuolo dengan skor 2-4 dalam lanjutan Liga Italia 2023/2024.

Sementara Dusan Vlahovic mengatakan Juventus bisa mendapatkan 17 laga beruntun tanpa kekalahan, karena menganggap setiap pertandingan menjadi laga terakhir dan membuat para pemain memberikan performa terbaiknya. Ia pun berharap Bianconeri bisa terus mendapatkan kemenangan, tetapi harus tetap fokus dan konsentrasi di setiap pertandingannya.

“Kami mempersiapkan setiap pertandingan seolah-olah itu adalah pertandingan terakhir, kami berusaha memberikan segalanya di setiap pertandingan. Kami senang bisa menang dan ingin terus seperti ini, tapi harus selalu fokus dan konsentrasi,” kata Dusan Vlahovic dikutip dari Football Italia, Rabu (17/1/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/47/3017286/bareng-wni-di-italia-jay-idzes-rayakan-promosi-venezia-fc-ke-serie-a-2024-2025-1-2-3-cisss-xQPCofZRxY.jpg
Bareng WNI di Italia, Jay Idzes Rayakan Promosi Venezia FC ke Serie A 2024-2025: 1, 2, 3 Cisss!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016768/harga-pasar-jay-idzes-melonjak-drastis-setelah-antar-venezia-fc-promosi-ke-serie-a-2024-2025-tembus-rp44-miliar-ANV3nFXPAW.jpg
Harga Pasar Jay Idzes Melonjak Drastis Setelah Antar Venezia FC Promosi ke Serie A 2024-2025, Tembus Rp44 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016591/gara-gara-ini-pemain-timnas-indonesia-jay-idzes-takkan-didepak-venezia-fc-jelang-serie-a-2024-2025-9JmRwW3gL2.jpg
Gara-Gara Ini, Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Takkan Didepak Venezia FC Jelang Serie A 2024-2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/47/3015403/hasil-cremonese-vs-venezia-fc-di-leg-i-final-playoff-jay-idzes-dkk-selangkah-lagi-promosi-ke-serie-a-5mXLZV5Z0i.jpg
Hasil Cremonese vs Venezia FC di Leg I Final Playoff: Jay Idzes Dkk Selangkah Lagi Promosi ke Serie A!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/29/11/1637941/ffi-umumkan-staf-kepelatihan-timnas-futsal-u16-dan-u19-membangun-fondasi-filosofi-permainan-sejak-dini-dvz.webp
FFI Umumkan Staf Kepelatihan Timnas Futsal U-16 dan U-19: Membangun Fondasi Filosofi Permainan Sejak Dini
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/29/pembalap_muda_indonesia_veda_ega_pratama.jpg
Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama Resmi ke Moto3 2026, Gabung Honda Team Asia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement