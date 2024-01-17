Juventus Tak Terkalahkan di 17 Laga, Dusan Vlahovic Ungkapkan Rahasia Bianconeri

TURIN - Juventus tampil luar biasa dengan belum terkalahkan 17 laga beruntun di semua ajang kompetisi. Dusan Vlahovic mengatakan Bianconeri -julukan Juventus- bermain seolah-olah menjadi pertandingan terakhir, sehingga setiap pemain memberikan penampilan penuh.

Juventus sukses mendapatkan poin penuh atas Sassuolo di pertandingan ke-20 Liga Italia 2023/2024. Kepastian tersebut didapatkan, setelah Si Nyonya Tua meraih kemenangan 3-0 di Stadion Juventus, Rabu (17/1/2024) dini hari WIB.

Dalam laga tersebut Dusan Vlahovic tampil apik dengan mencetak dua gol pada menit 15 dan 37. Sementara, Federico Chiesa menutup kemenangan Juventus dengan golnya pada menit 89.

Kemenangan atas Sassuolo membuat Juventus memperpanjang rekor 17 laga tanpa kekalahan di semua kompetisi musim ini. Sementara Juventus terakhir kali merasakan kekalahan pada 23 September 2023, setelah ditaklukan Sassuolo dengan skor 2-4 dalam lanjutan Liga Italia 2023/2024.

Sementara Dusan Vlahovic mengatakan Juventus bisa mendapatkan 17 laga beruntun tanpa kekalahan, karena menganggap setiap pertandingan menjadi laga terakhir dan membuat para pemain memberikan performa terbaiknya. Ia pun berharap Bianconeri bisa terus mendapatkan kemenangan, tetapi harus tetap fokus dan konsentrasi di setiap pertandingannya.

“Kami mempersiapkan setiap pertandingan seolah-olah itu adalah pertandingan terakhir, kami berusaha memberikan segalanya di setiap pertandingan. Kami senang bisa menang dan ingin terus seperti ini, tapi harus selalu fokus dan konsentrasi,” kata Dusan Vlahovic dikutip dari Football Italia, Rabu (17/1/2024).