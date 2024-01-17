Cetak Brace ke Gawang Sassuolo, Dusan Vlahovic Belum Bikin Puas Pelatih Juventus Massimiliano Allegri

Dusan Vlahovic tampil tajam saat Juventus menang 3-0 atas Sassuolo di Liga Italia 2023-2024 dini hari tadi (Foto: Reuters)

TURIN - Dusan Vlahovic berhasil mencetak dua gol atau brace saat Juventus menghadapi Sassuolo di pertandingan ke-20 Liga Italia 2023-2024. Namun, sang pelatih Massimiliano Allegri masih belum puas dengan performa penyerang Timnas Serbia tersebut.

Bertanding di Stadion Juventus, Rabu (17/1/2024) dini hari WIB, Bianconeri -julukan Juventus- berhasil meraih kemenangan 3-0 atas Sassuolo. Dusan Vlahovic (15', 37') dan Federico Chiesa (89') menjadi pencetak gol kemenangan Juventus.

Kemenangan atas Sassuolo membuat Juventus melanjutkan tren positif di Liga Italia musim ini. Sebab, Si Nyonya Tua telah mendapatkan 12 kemenangan dan tiga hasil imbang dalam 15 laga terakhir di Liga Italia 2023/2024.

Juventus pun terus menempel ketat Inter Milan dalam persaingan gelar juara. Sebab, Juventus menempati posisi kedua dengan 49 poin dan tertinggal dua angka dari Inter Milan di posisi puncak.

Sementara Massimiliano Allegri mengatakan performa Dusan Vlahovic semakin membaik dibandingkan saat melawan Frosinone di Piala Liga Italia. Meski berhasil mendapatkan kemenangan 4-0 atas Frosinone, tetapi ia menilai penyerang berusia 23 tahun itu tampil tidak dewasa.

“Vlahovic semakin membaik. Ketika dia masuk melawan Frosinone malam itu, dia mengalami setengah jam yang buruk, karena dia sangat ingin melakukan segalanya. Itu adalah tanda kurangnya kedewasaan dan saya berbicara dengannya," kata Massimiliano Allegri dikutip dari Football Italia, Rabu (17/1/2024).