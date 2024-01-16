Striker Vietnam Ledek Timnas Indonesia: Ada VAR di Piala Asia 2023, Enggak Bisa Main-Main!

DOHA - Striker Timnas Vietnam, Nguyen Van Truong, meledek Timnas Indonesia jelang pertemuan pada matchday kedua Grup D Piala Asia 2023. Skuad Garuda disebutnya tak bisa berbuat nakal lantaran turnamen itu dilengkapi dengan teknologi VAR.

Laga Timnas Vietnam vs Timnas Indonesia itu akan digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Jumat 19 Januari 2024 pukul 21.30 WIB. Jelang laga tersebut, kedua tim sama-sama menelan hasil minor.

The Golden Stars Warriors kalah 2-4 dari Timnas Jepang. Sementara itu, Timnas Indonesia takluk 1-3 dari Timnas Irak.

Van Truong mengatakan pelatih Philippe Troussier puas dengan performa anak asuhnya. Penyerang berusia 20 tahun ini juga mengungkapkan banyak pelajaran dari kekalahan melawan raksasa Asia.

“Usai laga melawan Jepang, Coach Troussier cukup bangga saat kami tampil bagus melawan Jepang. Pelajaran terbesar yang saya dapat di laga melawan Jepang adalah keberanian tampil di laga besar,” kata Van Truong, dikutip dari Soha, Selasa (16/1/2024).