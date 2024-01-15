Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Timnas Indonesia vs Irak, Justin Hubner Beberkan Kekuatan Utama Singa Mesopotamia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |19:36 WIB
Jelang Timnas Indonesia vs Irak, Justin Hubner Beberkan Kekuatan Utama Singa Mesopotamia
Pemain Timnas Indonesia, Justin Hubner. (Foto: PSSI)
A
A
A

DOHA – Pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Justin Hubner tahu apa kekuatan Irak yang tak dimiliki skuad Garuda saat ini. Menurut Hubner, Irak diunggulkan karena memiliki banyak pemain berpengalaman, sedangkan Timnas Indonesia lebih banyak pemain muda.

Kendati masih kurang pengalaman, Hubner memastikan Timnas Indonesia tidak gentar. Menurutnya kekuatan utama Irak itu takkan jadi masalah untuk Garuda demi bisa memenangkan laga perdana Grup D Piala Asia 2023.

Timnas Indonesia akan memulai perjuangannya di Grup D Piala Asia 2023 dengan menghadapi Irak di Stadion Ahmed bin Ali, Al Rayyan, Qatar, Senin (15/1/2024) jam 21.30 WIB. Shin Tae-yong bersama dengan Skuad Garuda sudah menganalisa kekuatan Singa Mesopotamia -julukan Timnas Irak- lewat rekaman video pertandingan.

Hubner mengatakan kekuatan Irak menonjol pada pengalaman pemain seniornya. Namun, bek Wolverhampton Wanderers itu tidak melihat hal tersebut sebagai ancaman yang berarti.

Timnas Indonesia

“Kekuatan mereka adalah mereka memiliki komposisi pemain dengan banyak pengalaman. Sedangkan, tim kami agak muda. Tapi seharusnya itu tidak menjadi masalah,” kata Hubner, dikutip dari situs PSSI, Senin (15/1/2024).

Timnas Indonesia sudah menjalani persiapan yang matang dengan menggelar pemusatan latihan (TC) di Turki sejak Desember 2023 lalu. Selain itu, Skuad Garuda juga telah menjalani tiga laga uji coba dengan dua kali melawan Libya dan satu kontra Iran guna menatap Piala Asia 2023.

Halaman:
1 2
      
