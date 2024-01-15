Meski Sulit, Bung Kusnaeni Lihat Ada Celah bagi Timnas Indonesia untuk Lolos 16 Besar Piala Asia 2023

Bung Kusnaeni optimis Timnas Indonesia bisa tembus 16 besar Piala Asia 2023. (Foto: PSSI)

JAKARTA – Pengamat sepakbola Tanah Air, Mohamad Kusnaeni optimis Tim Nasional (Timnas) Indonesia mampu melalui fase grup Piala Asia 2023 dan lolos ke babak 16 besar. Pasalnya menurut pengamat sepakbola yang akrab disapa Bung Kus itu, andai kualitas Timnas Indonesia sama seperti di babak kedua melawan Libya yang berakhir 1-2, maka ada harapan bagi Garuda untuk memberikan perlawanan.

Untuk yang belum tahu, Timnas Indonesia tergabung bersama Irak, Vietnam, dan Jepang di Grup D Piala Asia 2023. Skuad Garuda akan memulai perjuangannya dengan menghadapi Irak di Stadion Ahmad bin Ali, Al Rayyan, Qatar, Senin (15/1/2024) pukul 21.30 WIB.

Bung Kus sadar kalau langkah Timnas Indonesia menembus fase gugur cukup terjal. Tapi dia yakin tim besutan Shin Tae-yong bisa mewujudkan hal itu. Dia harap Skuad Garuda bisa menang kontra Vietnam, kemudian tahan imbang Jepang dan Irak.

“Saya pribadi tetap optimis timnas bisa berbuat sesuatu di Piala Asia,” kata Bung Kus kepada MNC Portal Indonesia, Senin (15/1/2024).

“Mungkin tidak muluk-muluk menjadi juara grup. Cukuplah menjadi salah satu peringkat ketiga terbaik dan lolos dari fase grup,” lanjutnya.

“Itu dimungkinkan jika kita bisa mengalahkan Vietnam dan meraih satu poin dari dua laga lawan Iraq dan Jepang,” sambungnya.