Fokus Hadapi Laga Timnas Indonesia vs Irak, Ernando Ari Enggan Bahas Hasil Menarik dari Jepang vs Vietnam

DOHA - Pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Ernando Ari enggan membahas terkait hasil menarik dari pertandingan Jepang vs Vietnam di laga pembuka Grup D Piala Asia 2023. Sebab saat ini fokus Ernando adalah mempersiapkan diri jelang pertandingan Timnas Indonesia vs Irak yang juga merupakan laga Grup D.

Ya, Timnas Indonesia akan menghadapi Irak di laga perdana Grup D Piala Asia 2023. Laga tersebut akan tersaji di Stadion Ahmad bin Ali, Al Rayyan, Qatar, pada Senin (15/1/2024) pukul 21.30 WIB.

Menjelang laga melawan Irak tersebut, Shin Tae-yong terus mempersiapkan Timnas Indonesia untuk bisa mendapatkan hasil bagus. Terlebih, Skuad Garuda sempat menelan kekalahan 1-5 dari Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada November 2023 lalu.

Selain Irak, Vietnam dan Jepang juga akan menjadi lawan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Jepang dan Vietnam sudah saling berjumpa pada Minggu 14 Januari 2024, hasilnya pun sangat menarik karena Vietnam dapat memberikan perlawanan meski akhirnya kalah 2-4.

Menanggapi Vietnam yang berhasil memberikan perlawanan bahkan sempat unggul 2-1 atas Jepang, Ernando Ari tak ingin banyak memberikan komentar mengenai laga tersebut. Satu hal yang pasti, ia menilai Timnas Indonesia memiliki bocoran strategi, sehingga tim analisis akan mencoba menemukan kelemahan kedua tim tersebut.

“Melihat laga Vietnam melawan Jepang, kita ada bekal untuk mempersiapkan tim. Kami punya tim analis," kata Ernando Ari dikutip dari laman resmi PSSI, Senin (15/1/2024).