Hasil Timnas UEA vs Hong Kong di Piala Asia 2023: Dapat 2 Penalti, The White Jersey Menang 3-1!

HASIL Timnas UEA vs Hong Kong di Piala Asia 2023 akan diulas dalam artikel ini. Laga perdana Grup C itu dimenangkan The White Jersey -julukan Timnas Uni Emirat Arab- yang menang dengan skor 3-1.

Laga Timnas UEA vs Hong Kong digelar di Stadion Internasional Khalifa, Minggu (14/1/2024) malam WIB. Dalam laga ini, Timnas UEA mendapat dua hadiah penalti dari wasit.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Hong Kong bermain lebih menekan saat laga baru berjalan 10 menit. Tetapi, UEA mampu menghentikan serangan yang ada sehingga membuat skor masih imbang 0-0.

Hong Kong hampir saja kemasukan gol pada menit ke-12. Hal itu bakal terjadi jika Li Ngai Hoi tidak memotong umpan salah silang salah satu pemain UEA.

Sementara pada menit ke-25, Hong Kong mendapat dua peluang untuk mencetak gol. Tetapi, rapatnya pertahanan UEA membuat skor masih imbang.

Everton Camargo memiliki dua peluang bagus untuk membawa Hong Kong memimpin pada menit 28 dan 29. Namun sayang, kemampuan membaca arah bola yang baik dari Khalid Eisa membuat gawang UEA tetap aman.

UEA mendapat keuntungan pada menit ke-30 setelah wasit menyatakan bola tendangan Sultan Sultan Adil menyentuh tangan Oliver Gerbig. Sebab, mereka mendapat hadiah penalti.

Sultan Sultan Adil yang maju sebagai eksekutor pun melakukan tugasnya dengan baik dengan mengarahkan bola ke pojok kanan bawah. UEA pun memimpin 1-0 atas Hong Kong pada menit ke-33.

Pada menit ke-37, UEA mendapatkan peluang bagus untuk menggandakan keunggulan melalui tendangan keras Fabio De Lima dari luar kotak penalti. Sayangnya, bola membentur mistar gawang dan dengan sigap pemain bertahan Hong Kong langsung membuang bola.

Jelang akhir babak pertama, Hong Kong dan UEA saling bergantian melakukan serangan. Namun, tidak ada gol tambahan yang tercipta dan membuat UEA masih memimpin 1-0 atas Hong Kong.