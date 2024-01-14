Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Asisten Shin Tae-yong Konfirmasi Shayne Pattynama Gabung Timnas Indonesia Hari Ini, Jelang Tampil di Piala Asia 2023

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |21:32 WIB
Asisten Shin Tae-yong Konfirmasi Shayne Pattynama Gabung Timnas Indonesia Hari Ini, Jelang Tampil di Piala Asia 2023
Shayne Pattynama kala membela Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@s.pattynama)
A
A
A

DOHA – Asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto, mengonfirmasi Shayne Pattynama gabung Timnas Indonesia di Qatar pada hari ini, Minggu (14/1/2024). Diketahui, Shayne sejatinya sudah bergabung bersama Timnas Indonesia sejak pemusatan latihan (TC) di Turki pada Desember 2023.

Namun, Shayne mau tidak mau harus meninggalkan TC untuk pulang ke Belanda. Pasalnya, dia harus mengunjungi ibunya yang sakit.

Shayne Pattynama

Situasi itu membuat Shayne harus melewatkan tiga laga uji coba yang dimainkan Skuad Garuda jelang Piala Asia 2023. Laga itu mempertemukan Timnas Indonesia melawan Libya dan Iran.

Tapi sekarang, Nova menjelaskan bahwa kondisi ibunda Shayne telah membaik. Maka dari itu, hari ini dia akan merapat kembali bersama Timnas Indonesia yang tengah berada di Qatar.

“Shayne tiba hari ini mas,” tutur Nova ketika dihubungi MNC Portal Indonesia, Minggu (14/1/2024).

“Ya kondisinya (ibu Shayne) sudah mulai membaik,” terang Nova.

