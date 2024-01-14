Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dikepung Tim-Tim Kuat di Piala Asia 2023, Shin Tae-yong Tetap Yakin Timnas Indonesia Mampu Tembus 16 Besar

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |16:42 WIB
Dikepung Tim-Tim Kuat di Piala Asia 2023, Shin Tae-yong Tetap Yakin Timnas Indonesia Mampu Tembus 16 Besar
Shin Tae-yong yakin Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. (Foto: PSSI)
DOHA - Tim Nasional (Timnas) Indonesia dikepung tim-tim kuat di Grup Piala Asia 2023, seperti halnya Jepang, Irak, hingga Vietnam. Menyadari akan hal tersebut, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengakui perjalanan Garuda akan sangat sulit di fase grup, namun ia tetap percaya pasukannya mampu menembus babak 16 besar.

Ya, Timnas Indonesia berada di Grup D Piala Asia 2023 bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Pasukan Garuda pun menjadi tim yang tak diunggulkan untuk lolos dari fase grup, karena memiliki ranking FIFA terendah.

Saat ini, Timnas Indonesia menempati ranking 146 FIFA. Sementara, Jepang berada di posisi 17 dunia, Irak 63 dunia, dan Vietnam ranking 94.

Shin Tae-yong pun menyadari Timnas Indonesia berada dalam situasi tak menguntungkan untuk bisa lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Kendati demikian, ia mengatakan Timnas Indonesia tidak akan menyerah dan akan mencoba memberikan yang terbaik.

Timnas Indonesia

"Sejujurnya, kami menghadapi jalan yang amat sulit untuk bisa tembus ke babak 16 besar. Akan tetapi, kami tidak akan menyerah dan akan mencoba memberikan yang terbaik," kata Shin Tae-yong dalam jumpa pers sebelum laga kontra Irak, Minggu (14/1/2024).

Shin Tae-yong pun menjelaskan Jepang adalah tim terbaik di Asia untuk saat ini, sedangkan Irak merupakan tim kuat dari Timur Tengah serta Vietnam lawan kuat juga di Grup D. Meski demikian, ia bertekad untuk tetap membawa Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar.

Halaman:
1 2
      
