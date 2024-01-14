Klasemen Sementara Grup D Piala Asia 2023 Kelar Laga Jepang vs Vietnam: Jepang di Puncak, Timnas Indonesia Posisi 2

Timnas Jepang pimpin Grup D Piala Asia 2023 usai menang 4-2 atas Vietnam. (Foto: Reuters)

KLASEMEN sementara Grup D Piala Asia 2023 kelar laga Jepang vs Vietnam menarik untuk diketahui. Sebab usai laga sengit tersebut, Jepang memastikan diri bertengger di puncak Grup D, sedangkan Timnas Indonesia di posisi kedua, dan Vietnam di dasar klasemen.

Seperti yang diketahui, Grup D Piala Asia 2023 baru memulai matchday pertamanya hari ini, Minggu (14/1/2024) dengan pertandingan Jepang vs Vietnam sebagai pembukanya. Laga pembuka Grup D tersebut pun berlangsung di Stadion Al Thumama, Doha, Qatar.

Jepang yang sejak awal diunggulkan sempat dibuat terkejut oleh permainan Vietnam. Sebab tim berjuluk Samurai Biru itu sempat tertingga 1-2 dari Vietnam di awal babak pertama.

Sejatinya Jepang menjadi tim yang pertama unggul berkat gol Takumi Minamino di menit 11. Lalu Vietnam mengamuk dan membuat skor menjadi 1-2 untuk ketertinggalan Jepang di menit 33.

Hebatnya, Jepang justru menutup babak pertama dengan keunggulan 3-2. Di menit 45, Jepang mencetak dua gol luar biasa yang membuat Vietnam terpaku.

Lalu di babak kedua Jepang hanya bisa menambah satu gol saja. Alhasil, skor 4-2 menjadi hasil akhir dari pertandingan sengit antara Jepang vs Vietnam.