HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Jepang vs Vietnam di Piala Asia 2023: Samurai Biru Menang 4-2!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |20:32 WIB
Hasil Timnas Jepang vs Vietnam di Piala Asia 2023: Samurai Biru Menang 4-2!
Timnas Jepang menang 4-2 atas Vietnam di Piala Asia 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

DOHA – Tim Nasional (Timnas) Jepang mengawali perjalanan mereka di Grup D Piala Asia 2023 dengan manis. Sebab Jepang sukses memenangkan laga perdana kontra Vietnam dengan skor 4-2 pada Minggu (14/1/2024) malam WIB.

Bermain di Stadion Al Thumama, Doha, Qatar, Jepang awalnya sempat tertinggal 1-2 dari Vietnam. Namun, tim berjuluk Samurai Biru mampu bangkit hingga akhirnya menang 4-2.

Dengan hasil itu, Timnas Jepang otomatis berada di puncak klasemen Grup D dengan 3 poin. Sementara Vietnam di dasar klasemen.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Samurai Biru -julukan Timnas Jepang- cukup mendominasi pertandingan sejak menit awal. Tim yang dinahkodai Hajime Moriyasu itu bahkan berhasil mencetak gol di menit ke-11 lewat tendangan Takumi Minamino yang memanfaatkan bola liar.

Kendati tertinggal, Vietnam sama sekali tidak gentar. Pasukan Philippe Troussier itu cukup percaya diri dalam melancarkan serangannya. Sampai akhirnya mereka sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat sundulan Nguyen Dinh Bac di menit ke-16.

Timnas Jepang vs Vietnam (Reuters)

Serangan demi serangan terus Jepang lancarkan kendati masih mampu dipatahkan oleh barisan pertahanan The Golden Stars Warriors -julukan Timnas Vietnam. Tapi secara mengejutkan, Vietnam berhasil berbalik unggul 2-1 atas Samurai Biru lewat gol Pham Tuan Hai di menit ke-33.

Sampai akhirnya, Jepang sukses menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol Minamino di menit ke-45. Sebelum peluit tanda berakhir babak pertama dibunyikan, Jepang mampu menambah keunggulannya menjadi 3-2 lewat gol cantik Keito Nakamura di menit 45+4.

Halaman:
1 2
      
