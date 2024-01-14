Indonesia vs Irak, Shin Tae Yong Targetkan Lolos Babak 16 Besar AFC Asian Cup Qatar 2023

Saksikan laga-laga Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 hanya di Vision+ (Foto: MNC Media)

JAKARTA - AFC Asian Cup Qatar 2023 atau yang dikenal sebagai Piala Asia 2023 Qatar resmi digelar hari ini, Jumat, (12/1). Indonesia akan menghadapi Irak sebagai laga pembuka di fase penyisihan grup D yang bisa anda saksikan eksklusif di Vision+ melalui link ini.

Laga Indonesia vs Irak akan digelar pada Senin, 15 Januari 2024 di Ahmad bin Ali Stadium, Al Rayyan, pada pukul 21.30 WIB. Pertandingan awal ini terasa sangat spesial bagi Timnas Indonesia karena jadi laga pertama di perebutan Piala Asia 2023.

Menurut kabar terkini, PSSI merilis 26 nama terbaru dari Timnas Indonesia yang bermain untuk Piala Asia 2023. Shin Tae-yong mencoret 2 nama, Arkhan Fikri (Arema FC) dan Saddil Ramdani (Sabah FA) dengan alasan teknis hingga strategi.

Setelah melakukan sejumlah laga uji coba, dua kali melawan Libya, dan sekali melawan Iran, Indonesia harus menelan kekalahan berturut-turut. Hal ini menjadi evaluasi pelatih Shin Tae yong agar bisa mencapai target lolos ke babak 16 besar.

Shin Tae-yong diprediksi menjalankan formasi 3-4-1-2, posisi gawang dijaga oleh Ernando Ari yang jadi andalan sang pelatih. Lini belakang di main oleh Rizky Ridho, Jordi Amat dan Elkan Baggott. Yakob Sayuri, Pratama Arhan, Justin Hubner dan Ivar Jenner dipercaya akan menjadi starter.

Lini tengah dijaga oleh Marselino Ferdinan untuk mendukung dua penyerang lainnya Witan Sulaeman dan Rafael Struick. Meski hanya prediksi, Timnas Indonesia tetap membawa harapan dari sang pelatih Shin Tae-yong agar tetap mencapai tujuan awal.

Tergabung dalam grup D, membuat Indonesia menjadi tim dengan peringkat terendah diantara tim dari Irak, Vietnam, dan Jepang. Setelah menghadapi Irak, Timnas Indonesia akan ditantang oleh Vietnam pada 19 Januari, disusul dengan laga melawan Jepang pada 24 Januarii.

Nantikan pertandingan yang apik dan memukau dalam gelaran AFC Asian Cup Qatar 2023 hanya di live streaming Vision+!