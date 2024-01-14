Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Indonesia vs Irak, Shin Tae Yong Targetkan Lolos Babak 16 Besar AFC Asian Cup Qatar 2023

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |10:26 WIB
Indonesia vs Irak, Shin Tae Yong Targetkan Lolos Babak 16 Besar AFC Asian Cup Qatar 2023
Saksikan laga-laga Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 hanya di Vision+ (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - AFC Asian Cup Qatar 2023 atau yang dikenal sebagai Piala Asia 2023 Qatar resmi digelar hari ini, Jumat, (12/1). Indonesia akan menghadapi Irak sebagai laga pembuka di fase penyisihan grup D yang bisa anda saksikan eksklusif di Vision+ melalui link ini.

Laga Indonesia vs Irak akan digelar pada Senin, 15 Januari 2024 di Ahmad bin Ali Stadium, Al Rayyan, pada pukul 21.30 WIB. Pertandingan awal ini terasa sangat spesial bagi Timnas Indonesia karena jadi laga pertama di perebutan Piala Asia 2023.

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas Libya (Foto: Twitter/@TimnasIndonesia)

Menurut kabar terkini, PSSI merilis 26 nama terbaru dari Timnas Indonesia yang bermain untuk Piala Asia 2023. Shin Tae-yong mencoret 2 nama, Arkhan Fikri (Arema FC) dan Saddil Ramdani (Sabah FA) dengan alasan teknis hingga strategi.

Setelah melakukan sejumlah laga uji coba, dua kali melawan Libya, dan sekali melawan Iran, Indonesia harus menelan kekalahan berturut-turut. Hal ini menjadi evaluasi pelatih Shin Tae yong agar bisa mencapai target lolos ke babak 16 besar.

Shin Tae-yong diprediksi menjalankan formasi 3-4-1-2, posisi gawang dijaga oleh Ernando Ari yang jadi andalan sang pelatih. Lini belakang di main oleh Rizky Ridho, Jordi Amat dan Elkan Baggott. Yakob Sayuri, Pratama Arhan, Justin Hubner dan Ivar Jenner dipercaya akan menjadi starter.

Lini tengah dijaga oleh Marselino Ferdinan untuk mendukung dua penyerang lainnya Witan Sulaeman dan Rafael Struick. Meski hanya prediksi, Timnas Indonesia tetap membawa harapan dari sang pelatih Shin Tae-yong agar tetap mencapai tujuan awal.

Tergabung dalam grup D, membuat Indonesia menjadi tim dengan peringkat terendah diantara tim dari Irak, Vietnam, dan Jepang. Setelah menghadapi Irak, Timnas Indonesia akan ditantang oleh Vietnam pada 19 Januari, disusul dengan laga melawan Jepang pada 24 Januarii.

Nantikan pertandingan yang apik dan memukau dalam gelaran AFC Asian Cup Qatar 2023 hanya di live streaming Vision+!

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/26/11/1636845/dirtek-alexander-zwiers-ungkap-kriteria-pelatih-baru-timnas-indonesia-epw.webp
Dirtek Alexander Zwiers Ungkap Kriteria Pelatih Baru Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/25/balapan_utama_motogp_malaysia_2025_siap_digelar_ak.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming MotoGP Malaysia 2025, Saksikan Serunya Balapan Utama di Vision+ 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement