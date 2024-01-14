Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pemain Kunci Cedera, Jesus Casas Utak-atik Komposisi Jelang Hadapi Timnas Indonesia di Piala Asia 2023

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |09:38 WIB
Pemain Kunci Cedera, Jesus Casas Utak-atik Komposisi Jelang Hadapi Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
Pelatih Timnas Irak, Jesus Casas, tengah menyusun skema jelang melawan Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@iraqnt_en)
A
A
A

DOHA - Pelatih Timnas Irak, Jesus Casas, sedang mengutak-atik komposisi pemain jelang menghadapi Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Apalagi, bek Saad Natiq mengalami cedera.

Laga Timnas Indonesia vs Timnas Irak akan berlangsung Senin 15 Januari 2024 di Stadion Ahmed bin Ali, Ar Rayyan, Qatar, pukul 21.30 WIB. Menurut laporan WinWin, Natiq hampir dipastikan tidak akan diturunkan!

Timnas Irak vs Timnas Korea Selatan (Foto: Instagram/@iraqint_en)

Pemain berusia 33 tahun itu dikabarkan mengalami cedera otot yang mengharuskannya untuk beristirahat. Casas dilaporkan tidak mau ambil pusing soal absennya Natiq.

Pelatih asal Spanyol itu kini sedang mengutak-atik komposisi pertahanan yang pas untuk mengisi kekosongan tersebut. Seorang sumber media tersebut mengklaim Casas tengah meracik skema dua bek tengah.

“Dia (sumber WinWin) mencatat Casas mulai bereksperimen dengan duo di lini pertahanan,” tulis laporan WinWin, dikutip pada Minggu (14/1/2024).

Eksperimen Casas melibatkan tiga pemain bertahan, yang akan ditempatkan sebagai duo bek tengah. Ketiganya adalah Rebin Sulaka, Ali Adnan, dan Zaid Tahseen. Nama yang disebut kedua mempunyai potensi main paling besar.

Halaman:
1 2
      
