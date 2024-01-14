Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Sementara Grup A Piala Asia 2023 di Matchday Pertama: Tuan Rumah Qatar di Puncak, China Ke-2!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |00:10 WIB
Klasemen Sementara Grup A Piala Asia 2023 di Matchday Pertama: Tuan Rumah Qatar di Puncak, China Ke-2!
Timnas Qatar kala berlaga di Piala Asia 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

KLASEMEN sementara Grup A Piala Asia 2023 di matchday pertama akan diulas dalam artikel ini. Tuan rumah, Timnas Qatar, kini masih bertengger di puncak klasemen Grup A.

Ya, tim-tim dari Grup A sudah rampung melakoni laga di matchday pertama. Hari ini, ada duel seru Timnas China vs Tajikistan yang tersaji di Abdullah bin Khalifa Stadium, Sabtu (13/1/2024) malam WIB.

Timnas China vs Timnas Tajikistan

Sayangnya, duel sengit itu harus berakhir tanpa pemenang. Timnas China dan Tajikistan harus puas berbagi poin karena laga berakhir imbang 0-0.

Hasil ini membuat China dan juga Tajikistan gagal menyalip tuan rumah, Qatar, di puncak klasemen sementara Grup A Piala Asia 2023. Qatar kukuh di puncak dengan koleksi 3 poin.

Qatar sendiri sukses membuka perjalanan di Grup A Piala Asia 2023 dengan manis. Melawan Lebanon di Stadion Lusail pada Jumat 12 Januari 2024, Qatar sukses menang telak dengan skor 3-0.

Akram Afif tampil gemilang dalam laga ini karena bisa menyumbangkan dua gol untuk Timnas Qatar (45’ dan 90+6’). Sementara itu, satu gol lainnya dicetak oleh Almoez Ali pada menit ke-56.

Halaman:
1 2
      
