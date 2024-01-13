Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas China vs Tajikistan di Piala Asia 2023: Sengit, Laga Berakhir Imbang 0-0!

Rio Eristiawan , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |23:43 WIB
Hasil Timnas China vs Tajikistan di Piala Asia 2023: Sengit, Laga Berakhir Imbang 0-0!
Laga Timnas China vs Timnas Tajikistan di Piala Asia 2023. (Foto: Instagram/@fft_official)
HASIL Timnas China vs Tajikistan di Piala Asia 2023 akan diulas dalam artikel ini. Duel sengit yang tersaji membuat Timnas China harus puas mengakhiri laga dengan skor imbang 0-0.

Laga Timnas China vs Tajikistan dalam pertandingan pertama Grup A digelar Abdullah bin Khalifa Stadium, Sabtu (13/1/2024) malam WIB. Kedua tim sebenarnya sama-sama punya sederet peluang emas, tetapi gagal dimanfaatkan menjadi gol.

Timnas China vs Timnas Tajikistan

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Tajikistan bermain menekan sejak awal babak pertama, tetapi rapatnya pertahanan China membuat skor masih imbang tanpa gol. Memasuki menit ke-20, Tajikistan coba mengatur ritme permainan, tetapi China mampu membaca strategi lawan.

Sementara pada menit ke-25, tendangan Alisher Dzhalilov dari dalam kotak penalti masih belum mampu membawa Tajikistan memimpin. Pasalnya, bola melebar ke sisi kanan gawang.

Memasuki menit ke-33, China mencoba membangun serangan. Namun, Tajikistan bermain dengan solid sehingga membuat skor masih imbang.

China mendapatkan peluang bagus untuk membukan keunggulan pada menit ke-34, tetapi tendangan keras Wang Qiuming masih bisa diblok salah satu pemain bertahan Tajikistan. Kondisi ini terus tersaji hingga akhir laga babak pertama. Skor 0-0 pun terus terjaga.

