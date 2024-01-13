Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kalahkan Irak di Piala Asia 2023, Segini Poin di Ranking FIFA yang Didapat Timnas Indonesia

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |21:28 WIB
Kalahkan Irak di Piala Asia 2023, Segini Poin di Ranking FIFA yang Didapat Timnas Indonesia
Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

KALAHKAN Irak di Piala Asia 2023, segini poin di ranking FIFA yang didapat Timnas Indonesia. Duel seru itu sendiri akan tersaji di matchday perdana Grup D Piala Asia 2023 yang digelar di Stadion Ahmad bin Ali, Al Rayyan, Qatar, pada Senin 15 Januari 2024.

Ya, Timnas Indonesia akan segera memulai perjalanannya di Piala Asia 2023. Timnas Irak akan jadi tantangan utama yang harus dihadapi skuad asuhan Shin Tae-yong di Piala Asia 2023.

Timnas Indonesia vs Timnas Irak

Di atas kertas, Irak jauh lebih unggul dari Timnas Indonesia. Secara peringkat, Timnas Irak kini menduduki peringkat ke-63 di ranking FIFA. Sementara skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia, mereka ada di posisi ke-146 dunia.

Lalu, dalam pertemuan terakhir kedua tim, Timnas Indonesia juga gagal membendung kegarangan Irak. Bersua di laga pertama Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jordi Amat cs kalah telak dengan skor 1-5.

Meski begitu, tetap ada peluang bagi Timnas Indonesia untuk meraih kemenangan. Sebab, persiapan matang telah dilakukan Ivar Jenner cs sebelum mentas di Piala Asia 2023.

Timnas Indonesia telah melakukan pemusatan latihan di Turki. Selain itu, skuad Garuda juga dipastikan sudah memperbaiki kelemahan tim usai melakoni serangkaian laga uji coba melawan tim-tim kuat, seperti Libya hingga Iran.

Tak ayal, hasil manis bisa saja didapat Timnas Indonesia demi menjaga asa juga untuk lolos ke 16 besar. Pasalnya, Shin Tae-yong sendiri menargetkan skuad Garuda lolos ke babak 16 besar di Piala Asia 2023.

Jika berhasil menang, Timnas Indonesia bukan hanya menjaga asa lolos ke babak 16 besar, tetapi juga bisa mendapat tambahan banyak poin. Mengutip dari football-ranking.com, skuad Garuda bakal meraup tambahan 26,71 poin jika menang atas Irak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/25/49/1636657/francesco-bagnaia-menang-sprint-race-motogp-malaysia-2025-hyj.webp
Francesco Bagnaia Menang Sprint Race MotoGP Malaysia 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/21/tiga_pesenam_putri_indonesia_gagal_menembus_babak.jpg
Indonesia Tuai Pujian Sukses Gelar Kejuaraan Dunia Senam 2025, Ditawarkan Jadi Tuan Rumah Asia Championship
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement