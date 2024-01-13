Kalahkan Irak di Piala Asia 2023, Segini Poin di Ranking FIFA yang Didapat Timnas Indonesia

KALAHKAN Irak di Piala Asia 2023, segini poin di ranking FIFA yang didapat Timnas Indonesia. Duel seru itu sendiri akan tersaji di matchday perdana Grup D Piala Asia 2023 yang digelar di Stadion Ahmad bin Ali, Al Rayyan, Qatar, pada Senin 15 Januari 2024.

Ya, Timnas Indonesia akan segera memulai perjalanannya di Piala Asia 2023. Timnas Irak akan jadi tantangan utama yang harus dihadapi skuad asuhan Shin Tae-yong di Piala Asia 2023.

Di atas kertas, Irak jauh lebih unggul dari Timnas Indonesia. Secara peringkat, Timnas Irak kini menduduki peringkat ke-63 di ranking FIFA. Sementara skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia, mereka ada di posisi ke-146 dunia.

Lalu, dalam pertemuan terakhir kedua tim, Timnas Indonesia juga gagal membendung kegarangan Irak. Bersua di laga pertama Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jordi Amat cs kalah telak dengan skor 1-5.

Meski begitu, tetap ada peluang bagi Timnas Indonesia untuk meraih kemenangan. Sebab, persiapan matang telah dilakukan Ivar Jenner cs sebelum mentas di Piala Asia 2023.

Timnas Indonesia telah melakukan pemusatan latihan di Turki. Selain itu, skuad Garuda juga dipastikan sudah memperbaiki kelemahan tim usai melakoni serangkaian laga uji coba melawan tim-tim kuat, seperti Libya hingga Iran.

Tak ayal, hasil manis bisa saja didapat Timnas Indonesia demi menjaga asa juga untuk lolos ke 16 besar. Pasalnya, Shin Tae-yong sendiri menargetkan skuad Garuda lolos ke babak 16 besar di Piala Asia 2023.

Jika berhasil menang, Timnas Indonesia bukan hanya menjaga asa lolos ke babak 16 besar, tetapi juga bisa mendapat tambahan banyak poin. Mengutip dari football-ranking.com, skuad Garuda bakal meraup tambahan 26,71 poin jika menang atas Irak.