HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Indra Sjafri Ungkap Alasan TC Timnas Indonesia U-20 Libatkan Sports Science

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |17:46 WIB
Indra Sjafri Ungkap Alasan TC Timnas Indonesia U-20 Libatkan Sports Science
Indra Sjafri melibatkan sport science dalam TC Timnas Indonesia U-20 (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri mengatakan, pemusatan latihan (TC) timnya yang sedang berlangsung memaksimalkan penggunaan sport science. Hal itu untuk menjadi kualitas tim asuhannya.

Sebatas informasi, Garuda Nusantara sedang menjalani TC tahap kedua di Jakarta. Sebelumnya, tim itu melakukan TC di Qatar selama dua pekan.

Timnas Indonesia U-20 vs Bhayangkara FC (Foto: MPI/Andri Bagus Syaeful)

Indra mengatakan untuk melihat perkembangan pemain dalam TC, timnya tidak hanya melakukan uji coba seperti melawan Bhayangkara FC yang kesudahan dengan skor 1-2 di Stadion Madya, Jakarta, Sabtu (13/1/2024). Namun, Timnas Indonesia U-20 pun menerapkan sport science.

"Uji coba hanya satu item saja. Dari mulai profil medis profil fisik, profile dan lain-lain. Itu termasuk kemarin melakukan tes Vald performance. Ya, dengan alat alat sport science," kata Indra di Jakarta, Sabtu (13/1/2024).

Pria yang juga menjabat Direktur Teknik PSSI itu mengatakan kalau dalam uji coba, bisa melihat lebih detail kualitas pemainnya. Jadi, dia punya tambahan penilaian dalam menentukan promosi dan degradasi pemain yang kini terus dilakukan.

"Kemampuan individual taktikal dan tim taktikal serta bagaimana dia (pemain) mencerna taktik-taktik sederhana dilihat dari uji coba," tukas Indra.

Halaman:
1 2
      
