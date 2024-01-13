Timnas Indonesia U-20 Dikalahkan Bhayangkara FC, Ini Kata Indra Sjafri

JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri, menjadikan laga uji coba melawan Bhayangkara FC sebagai uji kualitas meskipun kalah 1-2. Pertemuan kedua tim itu berlangsung di Stadion Madya, Senayan, Sabtu (13/1/2024).

Dalam laga itu, gol Timnas Indonesia U-20 dicetak lewat Kadek Ariel. Sementara itu, dua gol The Guardian -julukan Bhayangkara FC- diciptakan oleh Matías Mier.

Indra Sjafri mengatakan laga uji coba itu untuk melihat perkembangan para pemain dalam TC yang sedang berlangsung. Oleh dikarenakan, dia masih terus melakukan promosi dan degradasi dalam timnya.

"Kami mencari pemain pemain yang benar-benar berkualitas," kata Indra Sjafri di Jakarta, Sabtu (13/1/2024).

Pria yang juga menjabat Direktur Teknik PSSI itu mengatakan setiap akhir pekan memang timnya akan menjalani laga uji coba. Namun, dia pastikan Timnas Indonesia U-20 tidak asal pilih lawan.

"Ya, sesuai dengan roadmap dan weekly program mingguan. Setiap Sabtu pagi, kami akan melakukan uji coba dengan tim-tim Liga 1 yang ada di sekitar Jakarta gitu," katanya.