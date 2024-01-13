Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-20 Dikalahkan Bhayangkara FC, Ini Kata Indra Sjafri

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |12:34 WIB
Timnas Indonesia U-20 Dikalahkan Bhayangkara FC, Ini Kata Indra Sjafri
Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri, menjadikan laga uji coba melawan Bhayangkara FC sebagai uji kualitas meskipun kalah 1-2. Pertemuan kedua tim itu berlangsung di Stadion Madya, Senayan, Sabtu (13/1/2024).

Dalam laga itu, gol Timnas Indonesia U-20 dicetak lewat Kadek Ariel. Sementara itu, dua gol The Guardian -julukan Bhayangkara FC- diciptakan oleh Matías Mier.

 

Indra Sjafri mengatakan laga uji coba itu untuk melihat perkembangan para pemain dalam TC yang sedang berlangsung. Oleh dikarenakan, dia masih terus melakukan promosi dan degradasi dalam timnya.

"Kami mencari pemain pemain yang benar-benar berkualitas," kata Indra Sjafri di Jakarta, Sabtu (13/1/2024).

 BACA JUGA:

Pria yang juga menjabat Direktur Teknik PSSI itu mengatakan setiap akhir pekan memang timnya akan menjalani laga uji coba. Namun, dia pastikan Timnas Indonesia U-20 tidak asal pilih lawan.

"Ya, sesuai dengan roadmap dan weekly program mingguan. Setiap Sabtu pagi, kami akan melakukan uji coba dengan tim-tim Liga 1 yang ada di sekitar Jakarta gitu," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/51/3157700/jadwal_timnas_indonesia_vs_timnas_irak_mengalami_perubahan_okezone-v5a2_large.jpg
BREAKING NEWS: PSSI Banding ke AFC, Jadwal Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Diubah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/51/3156996/frank_van_kempen-F1Se_large.jpg
Bentuk Skuad Timnas Indonesia U-20, Frank van Kempen Utamakan Talenta Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/51/3154755/frank_van_kempen-5tTy_large.jpg
Belum Melatih, Frank van Kempen Sudah Dihantam Isu Negatif: Indra Sjafri Tak Tinggal Diam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/06/51/3153076/frank_van_kempen-sTLY_large.jpg
Kata-Kata Frank van Kempen Usai Resmi Ditunjuk Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/24/51/1636233/indonesia-golf-festival-2025-resmi-dibuka-rayakan-semangat-golf-for-everyone-zqx.webp
Indonesia Golf Festival 2025 Resmi Dibuka: Rayakan Semangat Golf for Everyone
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/24/ketu_umum_pssi_erick_thohir_tengah_menanggapi_i.jpg
Erick Thohir Turunkan Timnas Indonesia U-23 di FIFA Matchday November
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement