HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Nova Arianto Pastikan Saddil Ramdani Dicoret dari Skuad Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 karena Alasan Teknis

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |16:08 WIB
Nova Arianto Pastikan Saddil Ramdani Dicoret dari Skuad Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 karena Alasan Teknis
Saddil Ramdani dicoret dari Timnas Indonesia karena alasan teknis (Foto: Instagram/@saddilramdanii)
A
A
A

DOHA - Asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto, meluruskan perihal pencoretan Saddil Ramdani dari skuad Piala Asia 2023 karena alasan teknis. Jawaban ini sekaligus membantah isu liar yang mengatakan pemain Sabah FC itu dicoret akibat indisipliner.

Sebanyak 26 pemain Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023 telah diketahui. Nama Saddil masuk dalam daftar dua pemain yang dicoret oleh Shin Tae-yong. Sementara satu nama lainnya yakni Arkhan Fikri yang memang sudah beredar sejak awal.

Saddil Ramdani beraksi di laga Timnas Indonesia vs Timnas Libya (Foto: PSSI)

Sebelumnya, dua nama yang dicoret oleh Shin adalah Adam Alis dan Arkhan. Tapi setelah laga melawan Timnas Iran, juru taktik Korea Selatan ini mempertahankan nama pertama dan mencoret Saddil.

Isu beredar Shin mencoret Saddil karena indisipliner. Namun, Nova memastikan pencoretan winger berusia 25 tahun itu karena alasan teknis.

“Pencoretan Saddil, semua tentang teknis,” tutur Nova kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Sabtu (13/1/2024).

Nova tidak ingin berkomentar banyak mengenai masalah pencoretan pemain ini. Mantan pemain Persib Bandung itu menyampaikan yang berhak menjelaskan persoalan tersebut adalah Shin.

Halaman:
1 2
      
