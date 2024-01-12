Merasa Tak Dihormati di Timnas Indonesia, Saddil Ramdani: Ingat Hukum Alam Tetap Berlaku

PENGGAWA Sabah FC, Saddil Ramdani mencurahkan isi hatinya usai dicoret dari skuad Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023. Dalam curhatan itu, Saddil seolah merasa tak dihargai dan mengingatkan bahwa hukum alam tetap berlaku, yang berarti siapa yang kuat dialah yang akan bertahan.

Saddil Ramdani menjadi pemain kunci dalam beberapa musim terakhir bersama The Rhinos -julukan Sabah FC. Pada musim ini, Saddil sudah mencetak 7 gol dan 9 assist dalam 18 penampilan di Liga Super Malaysia 2023 dan 6 assist disumbangkan di pentas Piala AFC 2023.

Berkat penampilan apiknya, Saddil Ramdani pun sempat dipanggil pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, untuk Piala Asia 2023. Namun, pelatih yang akrab disapa STY itu melakukan perubahan susunan pemain Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 pada Rabu 10 Januari 2024 lalu.

Pelatih asal Korea Selatan itu mencoret Saddil Ramdani dan menggantinya dengan Adam Alis. Padahal sebelumnya, Adam Alis yang dicoret dari Timnas Indonesia saat pemusatan latihan (TC) di Turki.

Akan tetapi, kini Shin Tae-yong memasukan kembali Adam Alis ke dalam daftar 26 pemain Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023. Kebanyakan fans Timnas Indonesia jelas tidak berpuas hati dengan keputusan Shin Tae-yong tersebut.

Lama terdiam, Saddil akhirnya buka suara. Melalui postingan di laman Instagramnya, @saddilramdanii ia mengatakan kalimat agak menohok.