Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Arkadiusz Milik Girang Hattrick-nya Bawa Juventus ke Semifinal Coppa Italia 2023-2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |03:20 WIB
Arkadiusz Milik Girang <i>Hattrick</i>-nya Bawa Juventus ke Semifinal Coppa Italia 2023-2024
Arkadiusz Milik girang hattrick-nya membawa Juventus taklukkan Frosinone 4-0 (Foto: Reuters/Massimo Pinca)
A
A
A

TURIN - Arkadiusz Milik girang berhasil mencetak hattrick untuk membantu Juventus menang 4-0 atas Frosinone di perempatfinal Coppa Italia 2023-2024. Kemenangan itu sukses membwa Bianconeri ke babak semifinal Coppa Italia.

Laga Juventus vs Frosinone itu digelar di Stadion Allianz, Turin, Jumat 12 Januari 2024 dini hari WIB. Hattrick Milik (11', 38', 48') ditambah gol Kenan Yildiz (61') membuahkan kemenangan bagi tuan rumah.

Arkadiusz Milik membuka kemenangan Juventus atas Frosinone dari titik penalti (Foto: Reuters/Massimo Pinca)

Milik mengatakan, sebuah hasil yang cukup positif timnya melaju ke babak semifinal. Namun, hal itu tidak akan membuat si Nyonya Tua berpuas diri.

"Saya senang sekali, apalagi sudah lolos babak ini," kata Milik, dinukil dari Tuttomercatoweb, Sabtu (13/1/2024).

Penyerang asal Polandia itu mengatakan tiga golnya sebagai tanda berusaha memberikan yang terbaik buat Juventus saat turun laga. Itulah semangat yang dijaga semua pemain saat ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/47/3009120/massimiliano-allegri-semringah-juventus-juara-coppa-italia-2023-2024-jPAS58CtNk.JPG
Massimiliano Allegri Semringah Juventus Juara Coppa Italia 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/47/3009029/hasil-atalanta-vs-juventus-di-final-coppa-italia-2023-2024-menang-1-0-biancoeri-juara-SmweFmydGW.JPG
Hasil Atalanta vs Juventus di Final Coppa Italia 2023-2024: Menang 1-0, Bianconeri Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/47/3000293/hasil-atalanta-vs-fiorentina-di-leg-ii-semifinal-coppa-italia-2023-2024-menang-4-1-la-dea-tantang-juventus-di-final-XX6qGXXmtp.jpg
Hasil Atalanta vs Fiorentina di Leg II Semifinal Coppa Italia 2023-2024: Menang 4-1, La Dea Tantang Juventus di Final
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/24/47/2999960/curhat-merana-allegri-usai-juventus-lolos-ke-final-coppa-italia-2023-2024-meski-kalah-dari-lazio-laga-penuh-penderitaan-mdkmUQMJoT.jpg
Curhat Merana Allegri Usai Juventus Lolos ke Final Coppa Italia 2023-2024 meski Kalah dari Lazio: Laga Penuh Penderitaan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/24/11/1636285/link-nonton-borussia-monchengladbach-vs-bayern-munchen-di-bundesliga-vision-ijh.webp
Link Nonton Borussia Monchengladbach vs Bayern Munchen di Bundesliga VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/26/dean_james.jpg
Dean James Beri Harapan Palsu untuk Aston Villa dalam Kekalahan di Liga Europa 2025-2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement