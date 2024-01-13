Arkadiusz Milik Girang Hattrick-nya Bawa Juventus ke Semifinal Coppa Italia 2023-2024

TURIN - Arkadiusz Milik girang berhasil mencetak hattrick untuk membantu Juventus menang 4-0 atas Frosinone di perempatfinal Coppa Italia 2023-2024. Kemenangan itu sukses membwa Bianconeri ke babak semifinal Coppa Italia.

Laga Juventus vs Frosinone itu digelar di Stadion Allianz, Turin, Jumat 12 Januari 2024 dini hari WIB. Hattrick Milik (11', 38', 48') ditambah gol Kenan Yildiz (61') membuahkan kemenangan bagi tuan rumah.

Milik mengatakan, sebuah hasil yang cukup positif timnya melaju ke babak semifinal. Namun, hal itu tidak akan membuat si Nyonya Tua berpuas diri.

"Saya senang sekali, apalagi sudah lolos babak ini," kata Milik, dinukil dari Tuttomercatoweb, Sabtu (13/1/2024).

Penyerang asal Polandia itu mengatakan tiga golnya sebagai tanda berusaha memberikan yang terbaik buat Juventus saat turun laga. Itulah semangat yang dijaga semua pemain saat ini.