Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil Juventus vs Frosinone di Perempatfinal Coppa Italia 2023-2024: Menang 4-0, Bianconeri Tantang Lazio!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |05:20 WIB
Hasil Juventus vs Frosinone di Perempatfinal Coppa Italia 2023-2024: Menang 4-0, <i>Bianconeri</i> Tantang Lazio!
Hattrick Arkadiusz Milik membawa Juventus menang telak 4-0 atas Frosinone di Perempatfinal Coppa Italia 2023-2024 (Foto: Reuters/Massimo Pinca)
A
A
A

TURIN - Hasil Juventus vs Frosinone di Perempatfinal Coppa Italia 2023-2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Allianz, Turin, Jumat (12/1/2024) dini hari WIB itu berakhir dengan skor 4-0 untuk Bianconeri.

Hattrick Arkadiusz Milik (11', 38', 48') ditambah gol Kenan Yildiz (61') membuahkan kemenangan. Juventus melaju ke semifinal Coppa Italia 2023-2024 dan akan menghadapi Lazio.

Arkadiusz Milik membuka kemenangan Juventus atas Frosinone dari titik penalti (Foto: Reuters/Massimo Pinca)

Jalannya Pertandingan

Tuan rumah langsung tampil trengginas sejak peluit dibunyikan. Hasilnya, mereka mendapat hadiah penalti di menit ke-10 setelah Fabio Miretti dilanggar di kotak terlarang. Milik yang maju sebagai algojo, menuntaskan tugasnya dengan baik.

Tertinggal, Frosinone coba langsung membalas. Sayangnya, peluang Abdou Harroui di menit ke-13 bisa diselamatkan Mattia Perin. Kiper berpaspor Italia itu lalu melakukan penyelamatan lagi atas percobaan Arijon Ibrahimovic di menit ke-19.

Juventus baru mendapat peluang lagi di menit ke-31, tetapi sepakan Filip Kostic dari jarak jauh bisa ditangkap kiper Michele Cerofolini. Gol yang dinanti tiba di menit ke-38. Umpan silang Weston McKennie disambut tendangan kaki kiri yang manis oleh Milik!

Selang dua menit, Timothy Weah nyaris menambah keunggulan menjadi 3-0, tetapi sepakannya diselamatkan oleh Cerofolini. Alhasil, skor 2-0 bertahan hingga rehat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/47/3009120/massimiliano-allegri-semringah-juventus-juara-coppa-italia-2023-2024-jPAS58CtNk.JPG
Massimiliano Allegri Semringah Juventus Juara Coppa Italia 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/47/3009029/hasil-atalanta-vs-juventus-di-final-coppa-italia-2023-2024-menang-1-0-biancoeri-juara-SmweFmydGW.JPG
Hasil Atalanta vs Juventus di Final Coppa Italia 2023-2024: Menang 1-0, Bianconeri Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/47/3000293/hasil-atalanta-vs-fiorentina-di-leg-ii-semifinal-coppa-italia-2023-2024-menang-4-1-la-dea-tantang-juventus-di-final-XX6qGXXmtp.jpg
Hasil Atalanta vs Fiorentina di Leg II Semifinal Coppa Italia 2023-2024: Menang 4-1, La Dea Tantang Juventus di Final
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/24/47/2999960/curhat-merana-allegri-usai-juventus-lolos-ke-final-coppa-italia-2023-2024-meski-kalah-dari-lazio-laga-penuh-penderitaan-mdkmUQMJoT.jpg
Curhat Merana Allegri Usai Juventus Lolos ke Final Coppa Italia 2023-2024 meski Kalah dari Lazio: Laga Penuh Penderitaan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/23/50/1635985/agit-kabayel-pulang-kampung-raksasa-jerman-siap-hidupkan-kembali-era-emas-tinju-kelas-berat-qxy.webp
Agit Kabayel Pulang Kampung: Raksasa Jerman Siap Hidupkan Kembali Era Emas Tinju Kelas Berat
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/23/timnas_voli_putri_indonesia.jpg
Hasil Asian Youth Games 2025: Timnas Voli Putri Indonesia Hancurkan Qatar 3-0 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement