Hasil Juventus vs Frosinone di Perempatfinal Coppa Italia 2023-2024: Menang 4-0, Bianconeri Tantang Lazio!

Hattrick Arkadiusz Milik membawa Juventus menang telak 4-0 atas Frosinone di Perempatfinal Coppa Italia 2023-2024 (Foto: Reuters/Massimo Pinca)

TURIN - Hasil Juventus vs Frosinone di Perempatfinal Coppa Italia 2023-2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Allianz, Turin, Jumat (12/1/2024) dini hari WIB itu berakhir dengan skor 4-0 untuk Bianconeri.

Hattrick Arkadiusz Milik (11', 38', 48') ditambah gol Kenan Yildiz (61') membuahkan kemenangan. Juventus melaju ke semifinal Coppa Italia 2023-2024 dan akan menghadapi Lazio.

Jalannya Pertandingan

Tuan rumah langsung tampil trengginas sejak peluit dibunyikan. Hasilnya, mereka mendapat hadiah penalti di menit ke-10 setelah Fabio Miretti dilanggar di kotak terlarang. Milik yang maju sebagai algojo, menuntaskan tugasnya dengan baik.

Tertinggal, Frosinone coba langsung membalas. Sayangnya, peluang Abdou Harroui di menit ke-13 bisa diselamatkan Mattia Perin. Kiper berpaspor Italia itu lalu melakukan penyelamatan lagi atas percobaan Arijon Ibrahimovic di menit ke-19.

Juventus baru mendapat peluang lagi di menit ke-31, tetapi sepakan Filip Kostic dari jarak jauh bisa ditangkap kiper Michele Cerofolini. Gol yang dinanti tiba di menit ke-38. Umpan silang Weston McKennie disambut tendangan kaki kiri yang manis oleh Milik!

Selang dua menit, Timothy Weah nyaris menambah keunggulan menjadi 3-0, tetapi sepakannya diselamatkan oleh Cerofolini. Alhasil, skor 2-0 bertahan hingga rehat.