HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Opening Ceremony Begitu Megah, Piala Asia 2023 Resmi Dimulai!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |22:07 WIB
Opening Ceremony Begitu Megah, Piala Asia 2023 Resmi Dimulai!
Opening Ceremony Piala Asia 2023. (Foto: Reuters)
LUSAIL - Upacara pembuka atau Opening Ceremony Piala Asia 2023 berlangsung megah dan meriah di Stadion Lusail, Qatar, pada Jumat (12/1/2024) malam WIB. Dengan digelarnya upacara pembuka itu, maka 24 negara, termasuk Timnas Indonesia siap bertanding di Piala Asia 2023 mulai hari ini hingga 10 Februari 2024.

Opening Ceremony Piala Asia 2023 mengambil tema 'The Lost Chapter of Kelileh & Demneh'. Dalam dongeng kuno negara Qatar, Kelileh dan Demneh sendiri merupakan hewan yang dianggap pahlawan.

Upacara pembukaan itu membawa pesan perbedaan alias keberagaman yang selaras dengan nilai-nilai dari Qatar selaku negara tuan rumah. Pembukaan upacara bertajuk 'The Lost Chapter of Kelileh & Demneh' itu berlangsung cukup meriah.

Opening Ceremony Piala Asia 2023 ini diawali dengan peluncuran kembang api yang disertai tabuhan musik dan lighting yang gemerlap. Kemudian, dilanjutkan oleh tarian khas Qatar dan pertunjukan jerboa atau hewan pengerat gurun yang menjadi maskot Piala Asia 2023.

Opening Ceremony Piala Asia 2023

Dalam upacara itu, lagu resmi Piala Asia 2023 juga dinyanyikan oleh duo ikonik, Humood AlKhuder dan Fahad Al Hajjaji, yang diberi judul 'Hadaf'. Lagu ini dinyanyikan di depan penonton yang penuh sesak di Stadion Lusail selama upacara pembukaan.

