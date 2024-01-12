Tak Mau Sia-siakan Kepercayaan Shin Tae-yong, Pratama Arhan Siap Berikan yang Terbaik untuk Timnas Indonesia di Piala Asia 2023

DOHA - Nama Pratama Arhan masuk ke dalam 26 pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia yang dibawa pelatih Shin Tae-yong ke Piala Asia 2023. Tak mau menyia-nyiakan kepercayaan yang sudah diberikan Shin Tae-yong tersebut, Pratama Arhan pun siap memberikan yang terbaik di Piala Asia 2023.

Seperti diketahui, Pratama Arhan menjadi salah satu dari 26 pemain Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 yang akan digelar di Qatar mulai 12 Januari sampai 10 Februari 2024. Sejauh ini, eks pemain PSIS Semarang itu selalu diandalkan oleh pelatih Shin Tae-yong.

Buktinya, Pratama Arhan menjadi pemain dengan caps terbanyak di skuad Timnas Indonesia saat ini, yakni 38 penampilan. Dia unggul atas Witan Sulaeman (37), Asnawi Mangkualam Bahar (36), Ricky Kambuaya (34) dan Rizky Ridho (29).

Pratama Arhan pun bersyukur karena Shin Tae-yong telah memberikan kepercayaan lebih kepadanya. Untuk itu, ia siap memberikan yang terbaik dan bertekad lebih bekerja keras lagi agar bisa meraih hasil maksimal untuk Timnas Indonesia di Piala Asia 2023.

"Alhamdulillah, coach Shin (Tae-yong) kasih kepercayaan ke saya, jadi saya harus bisa kasih yang terbaik juga untuk Timnas Indonesia," kata Pratama Arhan, mengutip dari laman resmi PSSI, Jumat (12/1/2024).

"Saya harus lebih kerja keras untuk kasih hasil terbaik untuk Indonesia," lanjut eks pemain Tokyo Verdy itu.

Lebih lanjut, Pratama Arhan mengatakan kondisi dan persiapannya jelang mentas di Piala Asia 2023 ini cukup baik. Meski sempat mengalami kendala, ia akan tetapi mentaati instruksi dari Shin Tae-yong agar bisa berkontribusi secara maksimal untuk skuad Garuda.