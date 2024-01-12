Sergio Busquets Anggap Level MLS dengan Liga Spanyol Mirip, Efek Lionel Messi?

BARU setengah tahun Sergio Busquets bergabung dengan Inter Miami, ia sudah bisa menyimpulkan Liga Amerika Serikat (MLS) memiliki level yang serupa dengan Liga Spanyol. Bukan karena efek kehadiran Lionel Messi, tapi memang Busquet menilai setiap klub di MLS memiliki gaya bermain berbeda seperti halnya di Liga Spanyol.

Seperti yang diketahui, Sergio Busquets bergabung dengan The Herons -julukan Inter Miami- pada musim panas 2023 lalu. Dia bergabung dengan mantan rekan setimnya di Barcelona, yakni Lionel Messi, Jordi Alba, dan Luis Suarez di Stadion DRV PNK.

Busquets hijrah ke klub MLS tersebut usai menghabiskan 18 tahun bersama Barcelona. Eks pemain Timnas Spanyol itu telah membuat 722 penampilan di seluruh kompetisi bersama Blaugrana dengan mengantongi 18 gol dan 45 assist.

Bukan hanya itu, Busquets sukses memenangkan gelar Liga Spanyol sembilan kali hingga meraih trofi Liga Champions tiga kali. Kini, sejak bergabung dengan Inter Miami, pemain 35 tahun itu telah mencatatkan 20 penampilan di berbagai kompetisi.

Baru-baru ini, Busquets membandingkan kompetisi MLS dengan Liga Spanyol. Menurutnya, MLS merupakan liga yang sangat berkualitas dan levelnya mirip dengan Liga Spanyol karena telah mengalami banyak kemajuan.

"Ini (MLS) adalah liga yang sangat bagus, lebih dari apa yang dipikirkan orang-orang, dan, seperti liga-liga lainnya, ada tim-tim yang lebih menentukan cara bermain mereka. Ada banyak perubahan seiring berjalannya waktu," kata Busquets, mengutip dari Sportskeeda, Jumat (12/1/2024).