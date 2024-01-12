Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lionel Messi Ngebet Duel dengan Cristiano Ronaldo di Laga Inter Miami vs Al Nassr

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |11:03 WIB
Lionel Messi <i>Ngebet</i> Duel dengan Cristiano Ronaldo di Laga Inter Miami vs Al Nassr
Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi akan bersua kembali (Foto: Instagram/@cristiano)
A
A
A

MIAMI - Lionel Messi tidak sabar ingin segera berduel dengan rival abadinya Cristiano Ronaldo. Keduanya akan kembali bertarung di laga Inter Miami vs Al Nassr dalam pertandingan pramusim bertajuk Riyadh Season Cup 2024.

Sejatinya, ada tiga tim yang ikut meramaikan Riyadh Season Cup 2024, yakni Al Nassr (Arab Saudi), Al Hilal (Arab Saudi), dan Inter Miami (Amerika Serikat). Nantinya, Riyadh Season Cup 2024 akan menggunakan format turnamen round-robin.

Lionel Messi meraih trofi Ballon dOr 2023 (Foto: Reuters/Stephanie Lecocq)

Dalam laga pertamanya, Inter Miami akan menghadapi klub yang diperkuat Neymar Jr, yakni Al Hilal pada Senin 29 Januari 2024. Setelah itu, The Herons akan menantang Al Nassr pada Kamis 1 Februari 2024.

Tentunya, laga Inter Miami vs Al Nassr amat dinantikan karena akan ada duel duo megabintang antara Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi yang dijuluki laga "The Last Dance". La Pulga akan menjadi andalan Inter Miami, sedangkan CR7 jadi ujung tombak Al Nassr.

Pertandingan itu bisa menjadi pertemuan terakhir antara dua pemain hebat sepanjang masa. Menanggapi laga tersebut, Messi mengaku tak sabar untuk segera tampil termasuk berduel dengan pemain asal Portugal itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178692/berikut_tiga_negara_asean_yang_tidak_punya_pelatih_termasuk_timnas_indonesia-akZ4_large.jpg
3 Negara ASEAN yang Tidak Punya Pelatih, Nomor 1 Timnas Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178403/patrick_kluivert-eLti_large.jpg
Patrick Kluivert Terciduk Saksikan Laga Barcelona vs Olympiakos Setelah Dipecat Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178173/mees_hilgers-qvOK_large.jpg
Penyebab Mees Hilgers Tak Dikucilkan dari Skuad FC Twente meski Jarang Bermain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178154/mees_hilgers-Dlqp_large.jpg
Mees Hilgers Tolak Kontrak Baru FC Twente, Direktur Teknik: Memalukan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/23/49/1635997/breaking-news-marc-marquez-absen-hingga-akhir-musim-motogp-2025-xgi.webp
Breaking News, Marc Marquez Absen hingga Akhir Musim MotoGP 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/13/menpora_ri_erick_thohir.jpg
Erick Thohir Akui Sulit Cari Pelatih Baru Timnas Indonesia, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement