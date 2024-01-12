Lionel Messi Ngebet Duel dengan Cristiano Ronaldo di Laga Inter Miami vs Al Nassr

MIAMI - Lionel Messi tidak sabar ingin segera berduel dengan rival abadinya Cristiano Ronaldo. Keduanya akan kembali bertarung di laga Inter Miami vs Al Nassr dalam pertandingan pramusim bertajuk Riyadh Season Cup 2024.

Sejatinya, ada tiga tim yang ikut meramaikan Riyadh Season Cup 2024, yakni Al Nassr (Arab Saudi), Al Hilal (Arab Saudi), dan Inter Miami (Amerika Serikat). Nantinya, Riyadh Season Cup 2024 akan menggunakan format turnamen round-robin.

Dalam laga pertamanya, Inter Miami akan menghadapi klub yang diperkuat Neymar Jr, yakni Al Hilal pada Senin 29 Januari 2024. Setelah itu, The Herons akan menantang Al Nassr pada Kamis 1 Februari 2024.

Tentunya, laga Inter Miami vs Al Nassr amat dinantikan karena akan ada duel duo megabintang antara Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi yang dijuluki laga "The Last Dance". La Pulga akan menjadi andalan Inter Miami, sedangkan CR7 jadi ujung tombak Al Nassr.

Pertandingan itu bisa menjadi pertemuan terakhir antara dua pemain hebat sepanjang masa. Menanggapi laga tersebut, Messi mengaku tak sabar untuk segera tampil termasuk berduel dengan pemain asal Portugal itu.