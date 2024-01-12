Sampai di Amerika Serikat, Calon Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Bersiap Lawan Lionel Messi

CALON kiper Timnas Indonesia, Maarten Paes, telah sampai di Amerika Serikat. Kini, Maarten Paes pun bersiap lawan Lionel Messi dalam laga FC Dallas vs Inter Miami.

Sebagaimana diketahui, Maarten Paes baru saja datang ke Indonesia. Kiper berdarah Belanda-Indonesia itu mengurus berkas persyaratan untuk menjadi warga negara Indonesia (WNI) setibanya di Jakarta.

Maarten Paes memang diproyeksi untuk membela Timnas Indonesia. Alhasil, kiper FC Dallas itu akan segera menjalani proses naturalisasi.

Usai keperluannya di Indonesia rampung, Maarten Paes langsung terbang ke Amerika Serikat. Dia kembali ke klub untuk mempersiapkan diri berlaga lagi.

Maarten Paes dkk memang dinanti laga-laga seru, salah satunya melawan Lionel Messi. Duel itu akan tersaji dalam laga FC Dallas vs Inter Miami yang digelar pada 22 Januari 2024 pukul 17.00 waktu setempat.

Soal duel FC Dallas vs Inter Miami ini diketahui dalam unggahan akun Instagram resmi FC Dallas. Mereka menyampaikan bahwa FC Dallas akan bersua Inter Miami lagi. Kali ini, laga akan digelar di Cotton Bowl Stadium.

“Kami kembali,” tulis FC Dallas dalam akun Instagram pribadinya @fcdallas, dikutip Jumat (12/1/2024).

“Kami akan kembali menghadapi @intermiamicf di @cottonbowlstadium pada 22 Januari,” lanjutnya.