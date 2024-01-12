Shin Tae-yong Ganti Formasi Timnas Indonesia Gara-Gara Kalah dari Libya dan Iran Jelang Piala Asia 2023?

SHIN Tae-yong ganti formasi Timnas Indonesia gara-gara kalah dari Libya dan Iran jelang Piala Asia 2023? Dalam dua laga terakhir uji coba, Shin Tae-yong mengandalkan formasi 3-4-1-2 yang dapat bertransformasi menjadi 4-5-1.

Dalam pola ini, posisi penjaga gawang ditempati Ernando Ari. Selanjutnya tiga bek sejajar diisi Rizky Ridho, Jordi Amat dan Elkan Baggott.

Yakob Sayuri ditempatkan sebagai wing back kanan dan Pratama Arhan di sisi sebelahnya. Untuk dua gelandang sentral diisi Justin Hubner dan Ivar Jenner.

Marselino Ferdinan bertugas sebagai playmaker, mendukung dua penyerang Rafael Struick dan Witan Sulaeman. Formasi ini sempat mendapat apresiasi ketika Timnas Indonesia kalah 1-2 dari Libya pada Jumat, 5 Januari 2024 malam WIB.

Meski kalah, Timnas Indonesia tampil impresif dengan menguasai jalannya pertandingan. Selain menguasai laga, Ivar Jenner dan kawan-kawan juga mencetak peluang lebih banyak.

Namun, di laga uji coba kontra Iran, Timnas Indonesia tak berdaya dengan dihajar 0-5. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah Shin Tae-yong tetap menerapkan formasi yang sama saat Timnas Indonesia bertemu Irak di matchday pertama Grup D Piala Asia 2023 pada Senin, 15 Januari 2024 pukul 21.30 WIB?