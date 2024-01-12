Viral YouTuber Amerika Serikat Ejek Pemain Timnas Indonesia sebagai Bocah TikTok hingga Sebut Tim Terlemah di Piala Asia 2023

VIRAL YouTuber asal Amerika Serikat ejek pemain Timnas Indonesia sebagai bocah TikTok hingga sebut Indonesia tim terlemah di Piala Asia 2023. YouTuber itu ialah Edward Reynoso dan Soltero, dua YouTuber yang membahas berbagai hal tentang sepakbola dalam kanal YouTube The Give N Go.

Dalam salah satu videonya, YouTuber asal Amerika Serikat ini membuat prediksi perjalanan setiap tim peserta Piala Asia 2023 termasuk Timnas Indonesia. Dalam hal ini, mereka sepakat salah satu tim terburuk di Piala Asia 2023 dari Grup D, yakni Timnas Indonesia.

(Timnas Indonesia mendapat ejekan jelang Piala Asia 2023. (Foto: YouTube/Guve N Go)

"Kawan, saya mau bertanya, apakah tim terlemah di turnamen ini ada di grup ini (Grup D)? tanya Edward Reynoso.

"Mungkin ada dua tim terlemah di Piala Asia 2023 yang sama saja jeleknya. Tim terburuk di turnamen ini ada di grup ini. Saya rasa tim tersebut adalah Indonesia," jawab Soltero.

Kedua YouTuber itu rupanya tidak sembarangan bicara. Mereka berkata seperti itu karena Timnas Indonesia menempati peringkat kedua paling bawah (146 dunia) di ranking FIFA jika dibandingkan peserta Piala Asia 2023 lain

Lebih lanjut, Edward Reynoso dan Soltero juga cukup terkejut melihat rata-rata usia pemain Timnas Indonesia yang terbilang sangat muda, yakni 24,3 tahun. Namun, yang cukup bikin geram, YouTuber Amerika Serikat ini menyebut para pemain Timnas Indonesia ini bukan seperti pemain tim nasional.

Reynoso dan Soltero menyebut punggawa Timnas Indonesia lebih seperti bocah TikTok dibanding seorang atlet sepakbola profesional yang bermain untuk tim nasional.