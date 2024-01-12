Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bawa-Bawa Elkan Baggott, Wolverhampton Wanderers Apresiasi Justin Hubner yang Masuk Skuad Timnas Indonesia di Piala Asia 2023

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |11:02 WIB
Bawa-Bawa Elkan Baggott, Wolverhampton Wanderers Apresiasi Justin Hubner yang Masuk Skuad Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
Wolverhampton Wanderers apresiasi Justin Hubner yang masuk skuad Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. (Foto: Wolverhampton Wanderers)
A
A
A

KLUB Liga Inggris, Wolverhampton Wanderers, memberi apresiasi kepada pemain mudanya, yakni Justin Hubner, karena masuk skuad Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Dalam menyampaikan apresiasi ini, pihak Wolverhampton Wanderers turut membawa-bawa pemain lain Timnas Indonesia yang berkarier dengan klub Inggris, yakni Elkan Baggott.

Ya, PSSI telah mengumumkan 26 nama yang dipanggil Shin Tae-yong untuk membela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Hubner pun masuk daftar 26 nama tersebut.

Wolverhampton Wanderers apresiasi Justin Hubner

Terpilihnya Hubner menjadi sorotan Wolverhampton. Dalam artikelnya, tim berjuluk Wolves ini juga menyoroti perjuangan Hubner sejak bergabung ke pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia tahap pertama di Turki pada 20 Desember 2023.

Justin Hubner juga diketahui mentas di 3 laga uji coba Timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023. Sayangnya, bek berusia 20 tahun itu belum bisa membawa Timnas Indonesia meraih kemenangan.

“Justin Hubner masuk dalam skuad 26 pemain terakhir Indonesia untuk Piala Asia,” tulis Wolverhampton dalam situs resminya, Jumat (12/1/2024).

“Hubner adalah bagian dari kamp pelatihan pra-turnamen di Turki, di mana Indonesia menghadapi Libya dua kali dalam pertandingan persahabatan internasional berturut-turut, sebelum berangkat ke Qatar untuk latihan terakhir melawan Iran,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
