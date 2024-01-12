Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Bertemu Malaysia di 16 Besar Piala Asia 2023, Begini Hitung-hitungannya!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |10:41 WIB
Timnas Indonesia Bertemu Malaysia di 16 Besar Piala Asia 2023, Begini Hitung-hitungannya!
Timnas Indonesia dan Timnas Malaysia bisa bertemu di 16 besar Piala Asia 2023. (Foto: Heru Haryono/Okezone.com)
A
A
A

TIMNAS Indonesia bisa bertemu Malaysia 16 besar Piala Asia 2023. Ada dua skenario yang membuat laga ini bisa terealisasi. Apa saja? Mari kita bahas.

Di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia tergabung di Grup D bersama Jepang, Irak dan Vietnam. Sementara itu, Malaysia berada di Grup E bersama Korea Selatan, Yordania dan Bahrain.

Timnas Indonesia

(Timnas Indonesia siap tempur di Piala Asia 2023. (Foto: PSSI)

Melihat calon lawan Timnas Indonesia dan Malaysia di atas, butuh usaha ekstra bagi kedua tim untuk lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Namun, berhubung tidak ada yang mustahil di sepakbola, ada peluang Timnas Indonesia dan Malaysia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Terlebih, ada empat tim peringkat tiga terbaik yang lolos ke 16 besar Piala Asia 2023.

Ada dua skenario yang membuat Timnas Indonesia dan Malaysia bertemu di 16 besar Piala Asia 2023. Pertama, Timnas Indonesia keluar sebagai juara Grup D.

Jika keluar sebagai juara Grup D, Timnas Indonesia akan menghadapi salah satu dari tim peringkat tiga terbaik dari Grup B, E atau F. Berhubung Malaysia berada di Grup E, potensi bertemunya kedua tim bisa saja terjadi.

Skenario kedua adalah Timnas Indonesia finis sebagai runner-up Grup D dan Malaysia memuncaki klasemen akhir Grup E. Skema ini lebih mungkin terealisasi ketimbang skenario pertama. Kok bisa?

