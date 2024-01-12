Masyarakat Malaysia Minta FAM Naturalisasi Saddil Ramdani yang Dicoret Timnas Indonesia Jelang Piala Asia 2023, Begini Aturannya!

Saddil Ramdani gagal memperkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. (Foto: PSSI)

SALAH satu masyarakat Malaysia dengan akun X @Avionalytics mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Ia meminta Federasi Sepakbola Malaysia (FAM) untuk menaturalisasi Saddil Ramdani yang dicoret Timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023.

Lantas, memangnya bisa Saddil Ramdani dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Malaysia? Sebelum membahas itu, kita bahas terlebih dulu kronologi pencoretan Saddil Ramdani.

Rabu 10 Januari 2024 malam WIB, Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji mengonfirmasi pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah mencoret Saddil Ramdani dan Arkhan Fikri dari skuad.

Pencoretan murni karena alasan teknis dan strategi. Dicoretnya Saddil Ramdani mengagetkan publik pencinta sepakbola Indonesia dan Malaysia.

Sebab, Saddil Ramdani menjalani musim yang gemilang bersama sang klub, Sabah FC, di Liga Super Malaysia 2023. Dari 18 pertandingan, Saddil Ramdani mengemas tujuh gol dan sembilan assist.

“Pemain sayap Saddil Ramdani tidak dipilih ke dalam skuad Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023, sehari sebelum kejuaraan dimulai,” tulis media Malaysia Semuanya Bola.