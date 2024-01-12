Barcelona Antusias Jumpa Real Madrid di Final Piala Super Spanyol 2023

RIYADH - Pelatih Barcelona Xavi Hernandez menyatakan timnya antusias melawan Real Madrid dalam laga final Piala Super Spanyol 2023. Laga tersebut akan berlangsung pada Senin 15 Januari 2024 dini hari WIB.

Barcelona melaju ke final Piala Super Spanyol 2024 usai menaklukkan Osasuna 2-0, Jumat (12/1/2024) dini hari WIB, di Stadion King Saud University, Riyadh, Arab Saudi. Sehari sebelumnya, Madrid mengalahkan Atletico Madrid 5-3 via extra time.

Xavi mengatakan tim akan berusaha menampilkan performa terbaik dalam laga bertajuk El Clasico tersebut. Oleh dikarenakan, Blaugrana ingin meraih gelar juara.

"Kami akan mencoba untuk mendominasi pertandingan. Kami juga akan mencoba untuk memaksakan diri pada kontes untuk menunjukkan karakter di El Clasico," papar Xavi dilansir dari laman Barcelona, Jumat (12/1/2024).

Pelatih berusia 43 tahun itu memahami rivalitas Barcelona dan Real Madrid memang cukup panas dalam berbagai ajang. Hal itu akan membuat para pemain makin semangat untuk memainkan laga.