HOME BOLA LIGA SPANYOL

Hasil Barcelona vs Osasuna di Semifinal Piala Super Spanyol 2023: Menang 2-0, Blaugrana Tantang Real Madrid!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |05:39 WIB
Hasil Barcelona vs Osasuna di Semifinal Piala Super Spanyol 2023: Menang 2-0, <i>Blaugrana</i> Tantang Real Madrid!
Barcelona menaklukkan Osasuna 2-0 di Semifinal Piala Super Spanyol 2023 (Foto: Reuters/Juan Medina)
A
A
A

RIYADH - Hasil Barcelona vs Osasuna di Semifinal Piala Super Spanyol 2023 sudah diketahui. Pertandingan di Stadion King Saud University, Riyadh, Arab Saudi, Jumat (12/1/2024) dini hari WIB itu berakhir dengan skor 2-0 untuk Blaugrana.

Dua gol Barcelona disarangkan Robert Lewandowski (59') dan Lamine Yamal (90+3'). Kemenangan itu membawa anak asuh Xavi Hernandez ke partai final Piala Super Spanyol 2023 untuk menantang Real Madrid.

Robert Lewandowski membuka keunggulan Barcelona atas Osasuna (Foto: Reuters/Juan Medina)

Jalannya Pertandingan

Barcelona tampil dominan sejak menit pertama. Di menit keenam, upaya Andreas Christensen menemui kegagalan usai diselamatkan kiper Sergio Herrera. Sementara, tendangan keras Ferran Torres dari luar kotak penalti tidak tepat sasaran di menit kedelapan.

Menit 13, giliran tendangan kaki kanan Lewandowski bisa diselamatkan Herrera. Sang kiper kembali beraksi di menit ke-19, kali ini tendangan Ilkay Gundogan bisa ditepis dengan brilian.

Berbagai peluang didapat Barcelona tetapi tidak ada yang membuahkan gol di babak pertama. Di sisi lain, kans Osasuna di menit ke-39 via kaki Ante Budimir bisa diselamatkan Inaki Pena.

Hal serupa dirasakan Osasuna ketika tendangan Jose Arnaiz (42') juga diselamatkan di sudut kiri bawah gawang oleh Pena. Alhasil, skor 0-0 menutup babak pertama.

Halaman:
1 2
      
