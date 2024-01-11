Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Barcelona vs Osasuna di Semifinal Piala Super Spanyol 2024: Xavi Hernandez Ogah Sesumbar

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |08:44 WIB
Barcelona vs Osasuna di Semifinal Piala Super Spanyol 2024: Xavi Hernandez Ogah Sesumbar
Xavi Hernandez kala mendampingi Barcelona berlaga. (Foto: Barcelona)
RIYADH – Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, ogah sesumbar jelang laga kontra Osasuna dalam semifinal Piala Super Spanyol 2024. Dia menilai laga bisa saja berjalan sulit untuk Barcelona.

Karena itu, Xavi tak mau Barcelona memandang sebelah mata Osasuna. Xavi memastikan Barcelona pasti akan mempersiapkan diri sebaik mungkin.

"Jagoba Arrasate adalah pelatih hebat yang mempersiapkan pertandingan dengan sangat baik. Timnya memiliki energi yang tinggi," kata Xavi dilansir dari Tuttomercato, Kamis (11/1/2024).

"Mereka akan menekan dengan sangat baik, bermain di sisi sayap. Mereka adalah lawan yang tangguh dan tangguh yang sangat kami hormati," tambahnya

"Kami kembali ke gaya kami, tapi kami perlu menemukan konsistensi," jelas Xavi.

