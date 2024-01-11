Barcelona vs Osasuna di Semifinal Piala Super Spanyol 2024: Xavi Hernandez Ogah Sesumbar

RIYADH – Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, ogah sesumbar jelang laga kontra Osasuna dalam semifinal Piala Super Spanyol 2024. Dia menilai laga bisa saja berjalan sulit untuk Barcelona.

Karena itu, Xavi tak mau Barcelona memandang sebelah mata Osasuna. Xavi memastikan Barcelona pasti akan mempersiapkan diri sebaik mungkin.

"Jagoba Arrasate adalah pelatih hebat yang mempersiapkan pertandingan dengan sangat baik. Timnya memiliki energi yang tinggi," kata Xavi dilansir dari Tuttomercato, Kamis (11/1/2024).

"Mereka akan menekan dengan sangat baik, bermain di sisi sayap. Mereka adalah lawan yang tangguh dan tangguh yang sangat kami hormati," tambahnya

"Kami kembali ke gaya kami, tapi kami perlu menemukan konsistensi," jelas Xavi.