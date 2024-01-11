Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Presiden AFC Sebut Qatar Bakal Jadikan Piala Asia 2023 sebagai Edisi Terbaik Sepanjang Sejarah

Rio Eristiawan , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |21:00 WIB
Presiden AFC Sebut Qatar Bakal Jadikan Piala Asia 2023 sebagai Edisi Terbaik Sepanjang Sejarah
Qatar siap gelar Piala Asia 2023. (Foto: AFC)
JAKARTA - Presiden Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC), Sheikh Salman bin Ibrahim percaya Qatar sebagai tuan rumah akan menjadikan Piala Asia 2023 sebagai edisi terbaik dalam sepanjang sejarah turnamen tersebut. Hal itu karena untuk pertama kalinya Piala Asia digelar di stadion yang baru saja menggelar ajang sebesar Piala Dunia.

Selain faktor tersebut, ada juga hal lainnya yang membuat Piala Asia 2023 semakin berkesan. Salah satunya adalah hadirnya wasit perempuan yang akan memimpin laga di Piala Asia 2023 nanti.

Seperti yang diketahui, Piala Asia 2023 akan berlangsung di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Sementara Qatar akan kembali menjadi tuan rumah, setelah sebelumnya sempat mengadakan Piala Dunia 2022.

Sheikh Salman bin Ibrahim pun mengatakan Qatar akan kembali menciptakan sejarah, setelah berhasil menggelar Piala Dunia 2022 dan kini Piala Asia 2023. Menurutnya Piala Asia 2023 akan menjadi yang terbaik di sepanjang sejarah, karena tampil di stadion yang sempat digunakan Piala Dunia serta adanya wasit wanita.

Fakta menarik soal rata-rata tinggi badan peserta Piala Asia 2023

"Sekitar setahun yang lalu, Qatar menjadi tuan rumah edisi terhebat yang pernah ada dalam sejarah Piala Dunia, dan kini bersiap untuk menyelenggarakan edisi terhebat dalam sejarah Piala Asia," kata Sheikh Salman bin Ibrahim dikutip dari Winwin, Kamis (11/1/2024).

“Sejak Qatar terpilih sebagai tuan rumah, kami tahu bahwa ini akan menjadi edisi pertama dalam sejarah Piala Asia yang diadakan di stadion Piala Dunia, dan untuk pertama kalinya wasit wanita akan ada dalam turnamen," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
