12 Pemain Timnas Indonesia yang Berjasa Antar Garuda ke Piala Asia 2023 Telah Dicoret Shin Tae-yong

ADA total 12 pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia yang berjasa mengantar Garuda lolos ke Piala Asia 2023 telah dicoret oleh pelatih Shin Tae-yong. Untuk yang belum tahu, Shin Tae-yong telah memilih 26 nama untuk memperkuat Timnas Indonesia di ajang Piala Asia 2023.

26 pemain Timnas Indonesia itu akan bermain di Qatar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024. Timnas Indonesia akan berjuang di Grup D dengan menghadapi Jepang, Irak, dan Vietnam.

Tentu banyak pihak yang menantikan aksi Timnas Indonesia di pesta sepakbola terbesar di Asia tersebut. Apalagi terakhir kali Garuda bermain di Piala Asia itu pada edisi 2007, yang berarti 17 tahun lamanya Timnas Indonesia absen dari ajang tersebut.

Untuk bisa mencapai putaran final Piala Asia 2023 juga tidak mudah. Timnas Indonesia harus berjuang sampai Babak Ketiga Kualifikasi Piala Asia 2023 pada Juni 2022 lalu.

Timnas Indonesia lolos dengan status runner-up Grup A usai memetik enam poin dari kemenangan atas Kuwait dan Nepal serta satu kekalahan saat berjumpa Yordania. Bisa dikatakan skuad Timnas Indonesia di babak ketiga Kualifikasi Piala Asia 2023 itu bermain luar biasa untuk bisa membuat Garuda lolos.

Hanya saja, 12 pemain yang masuk ke dalam skuad Timnas Indonesia di babak ketiga Kualifikasi Piala Asia 2023 di Kuwait pada 8-14 Juni 2022 itu tak masuk ke dalam 26 pemain yang dibawa Shin Tae-yong ke Qatar. Hanya 11 pemain yang terdaftar di babak ketiga Kualifikasi Piala Asia 2023 yang tetap dipertahankan Shin Tae-yong untuk tampil di pesta sepakbola terbesar se-Asia tersebut.