HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dikonfirmasi Thomas Tuchel, Eric Dier Gabung Bayern Munich

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |19:43 WIB
Dikonfirmasi Thomas Tuchel, Eric Dier Gabung Bayern Munich
Pemain Tottenham Hotspur, Eric Dier selangkah lagi gabung Bayern Munich. (Foto: Instagram/ericdier15)
A
A
A

MUNICH – Pelatih Bayern Munich, Thomas Tuchel mengonfirmasi pihaknya tengah menyelesaikan transfer pemain Tottenham Hotspur, Eric Dier. Kini bisa dikatakan semua tinggal menunggu pengumuman resmi, dengan begitu Dier akan menyusul mantan rekan setimnya, Harry Kane yang sudah lebih dulu gabung Bayern.

Eric Dier menjadi jawaban Bayern Munich yang sedang mengalami krisis bek tengah. Diketahui, pemain andalannya Kim Min-jae sedang bertugas membela Korea Selatan di Piala Asia 2023, sedangkan Matthijs de Ligt dikabarkan mengalami cedera ligamen.

Bayern Munich pun bergerak cepat untuk menutup kekosongan tersebut. Dier kini dilaporkan sedang menjalani tes medis di Munich, Jerman dan segera diumumkan secara resmi sebagai pemain anyar Die Rotten -julukan Bayern Munich.

“FC Bayern adalah klub yang luar biasa. Luar biasa!” kata Dier dilansir dari 90min, Kamis (11/1/2024).

Eric Dier

Dengan demikian, Dier akan menyusul mantan rekan setimnya selama berkarier di Tottenham Hotspurs dan Tim Nasional (Timnas) Inggris, Harry Kane. Dier akan berpisah dengan Tottenham Hotspurs, klub yang dibelanya sejak 2014.

Bayern Munich dikabarkan harus membayar 4 juta euro (Rp68 miliar) untuk mendatangkan pemain berusia 29 tahun itu. Pelatih Bayern Munich, Thomas Tuchel bahkan sudah mengonfirmasi kepindahan Dier.

Halaman:
1 2
      
